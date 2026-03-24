Rosa Villacastín amenaza a la portavoz del PP, Ester Muñoz: "Lo pagarás, no lo dudes"

La periodista Rosa Villacastín ha amenazado a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, a través de su cuenta oficial de X, donde ha escrito un mensaje atacando a la dirigente popular, llegando a avisarle de que "lo pagará", en tono claramente amenazante.

El mensaje no hace referencia a hecho concreto alguno y está publicado este lunes de madrugada, a las 2:40 de la noche. "Eres lo peor que le ha pasado a la política española", le dice a la portavoz del PP, que opta por responder tirando de ironía. "Si me vas a amenazar, al menos escribe bien mi nombre", escribe Ester Muñoz, refiriéndose a la h intercalada que emplea Villacastín para referirse a ella.

Querida Rosa, si me vas a amenazar, al menos escribe bien mi nombre. Entiendo los nervios y el miedo a que la izquierda salga del poder. También entiendo que no te gusten las mujeres libres que no piden perdón por decir lo que piensan. Pero deja un poco las rrss, porque… pic.twitter.com/pFyWzcnJD6 — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) March 24, 2026

Entre los comentarios de apoyo a Muñoz, el de Esperanza Aguirre, que le reprocha a la periodista su comentario: "Pero Rosa...", escribe. No es la primera vez que Villacastín critica con un tono faltón a la portavoz parlamentaria del PP, a la que suele atacar por sus palabras sobre Pedro Sánchez.