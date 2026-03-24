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Política

Rosa Villacastín amenaza a la portavoz del PP, Ester Muñoz: "Lo pagarás, no lo dudes"

"Eres lo peor que le ha pasado a la política española", le dice también a la popular en un mensaje en las redes sociales.

Libertad Digital
"Eres lo peor que le ha pasado a la política española", le dice también a la popular en un mensaje en las redes sociales.
La portavoz del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en Madrid. | EFE

La periodista Rosa Villacastín ha amenazado a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, a través de su cuenta oficial de X, donde ha escrito un mensaje atacando a la dirigente popular, llegando a avisarle de que "lo pagará", en tono claramente amenazante.

El mensaje no hace referencia a hecho concreto alguno y está publicado este lunes de madrugada, a las 2:40 de la noche. "Eres lo peor que le ha pasado a la política española", le dice a la portavoz del PP, que opta por responder tirando de ironía. "Si me vas a amenazar, al menos escribe bien mi nombre", escribe Ester Muñoz, refiriéndose a la h intercalada que emplea Villacastín para referirse a ella.

Entre los comentarios de apoyo a Muñoz, el de Esperanza Aguirre, que le reprocha a la periodista su comentario: "Pero Rosa...", escribe. No es la primera vez que Villacastín critica con un tono faltón a la portavoz parlamentaria del PP, a la que suele atacar por sus palabras sobre Pedro Sánchez.

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