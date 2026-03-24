María Jesús Montero dejará el Gobierno esta semana

Tras la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de disolver el Parlamento andaluz para adelantar las elecciones regionales y convocar a las urnas el próximo domingo 17 de mayo, en Moncloa se activan los preparativos para una nueva remodelación, la quinta desde las elecciones generales de 2023.

Este adelanto implica que la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, deberá abandonar el Ejecutivo antes de lo previsto, sin haber presentado unas Cuentas Públicas en lo que va de legislatura. Una nueva prueba para comprobar si la estrategia de Pedro Sánchez de utilizar el Consejo de Ministros como catapulta funciona o, como ya ocurrió con la exministra de Educación Pilar Alegría, acaba pasando factura.

Esta semana, la también número dos del PSOE dejará el Gobierno para centrarse en la precampaña electoral en Andalucía, aunque su presencia en los últimos meses ha sido constante, aprovechando viernes y fines de semana para reforzar su perfil en la comunidad. Eso sí, abandonará sus dos cargos en el Ejecutivo, pero no su acta como diputada, según apuntan fuentes gubernamentales, lo que le permitiría incluso renunciar a liderar la oposición en el Parlamento andaluz si el actual presidente de la Junta vuelve a lograr el respaldo mayoritario.

En una semana se agota el plazo que el Ejecutivo se dio para presentar los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023, y la todavía vicepresidenta primera ya avanzó que ese límite se aplazará "unas semanas", insistiendo en que "la prórroga presupuestaria es constitucional" y que "es un mérito" haber logrado gobernar en esas condiciones. En todo caso, en Hacienda aseguran que el proyecto "está encarrilado", lo que implicaría que quien releve a Montero se haría cargo de la cartera con buena parte del trabajo ya avanzado.

En cualquier caso, y con la ministra de Hacienda ya en la rampa de salida, la incógnita se centra en su relevo. En Moncloa valoran el trabajo y la dedicación del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "Es un magnífico político para ahora y para el futuro", aseguran fuentes gubernamentales, aunque sin despejar la duda sobre una posible fusión de carteras como Economía y Hacienda.