María Jesús Montero se despide del Consejo de Ministros entre mensajes de "te quiero"

La convocatoria electoral por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, obliga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acometer una remodelación de gran calado en su Ejecutivo. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tendrá que abandonar su cargo en los próximos días. Tras un Consejo de Ministros de despedida, tanto la ministra portavoz, Elma Saiz, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le han dedicado unas emotivas palabras.

"Ha sido el primer Consejo de Ministros después de la convocatoria electoral en Andalucía y respetando también el secreto de las deliberaciones, también ha sido un Consejo de Ministros emotivo", ha apuntado la ministra portavoz, dando por descontado que este iba a ser el último de la todavía vicepresidenta primera.

"Para mí, María Jesús Montero, aparte de ser una gran mujer, una espectacular política, para mí siempre ha sido un referente; no solamente la respeto, sino que la quiero. Me ha enseñado muchísimo y la echaremos de menos", ha expuesto Saiz ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Decirla a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace, nunca sobra", se ha reafirmado Saiz.

Tras dos años y medio como vicepresidenta y ocho como ministra de Hacienda, este ha sido, con toda probabilidad, su último Consejo de Ministros antes de abandonar sus dos cargos en el Ejecutivo, aunque mantendrá su acta como diputada, según apuntan fuentes gubernamentales. Con la comparecencia del presidente prevista para mañana en el Congreso y la votación del decreto anticrisis el jueves, la opción que cobra más fuerza es que el anuncio se produzca este viernes.

En cualquier caso, la incógnita es quién asumirá su relevo. Entre los nombres que encabezan las quinielas figura el propio Carlos Cuerpo. "Estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos llevando a cabo junto con todo el equipo en el marco del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y, si me permite también, me quedo con una interpretación positiva de esta pregunta, y es que el hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quizá quiere decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo", ha tratado de esquivar Cuerpo la pregunta que le señala como el miembro del Ejecutivo que pueda asumir más responsabilidades.

Hay quienes ven con recelo la posibilidad de que el presidente Sánchez emprenda una reestructuración que englobe los dos ministerios económicos, Economía y Hacienda, aunque no deja de ser una posibilidad. También está por ver quién asumirá el puesto como mano derecha del presidente. En Moncloa sostienen que contar con ministros como candidatos siempre suma, y más en este caso, ya que defienden que, gracias a Montero, Andalucía ha recibido más fondos que en toda su historia.