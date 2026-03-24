Patxi López pierde los papeles en el Congreso y llama "basura" a Vito Quiles

La sala de prensa del Congreso de los Diputados ha vuelto a ser el escenario de un enfrentamiento entre Vito Quiles y un político del PSOE. Este lunes, durante la comparecencia del portavoz del PSOE, Patxi López, Quiles preguntó sobre la excarcelación de María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, y López lo llamó "basura".

El incidente se produjo durante una de las comparecencias habituales del portavoz socialista ante los medios. En el turno de preguntas, Vito Quiles planteó una cuestión relacionada con la salida de prisión de Iparraguirre, exdirigente de ETA. Quiles preguntó: "¿Qué opina de que la etarra Anboto salga hoy de la cárcel gracias a sus pactos con Bildu?". La reacción de Patxi López fue inmediata: "Cuando sepas algo de cómo funciona este país, la legislación y la justicia hablamos". Una vez concluida su respuesta, López dejaba el atril mientras Quiles le recordaba que Patxi López había llevado el féretro del concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado a manos de la banda terrorista ETA.

Después de lo sucedido, según relata el propio Vito Quiles, Patxi López se acercó a él y le dijo: "Eres basura. Eso es lo que eres. Basura". Además, las imágenes de la retransmisión del Congreso se cortaron en ese momento, pero las fotografías de las agencias que se hallaban allí sí han captado el instante del insulto.

‼️ Escándalo en el Congreso: Patxi López pierde los papeles, se encara conmigo y cortan las imágenes. Las vamos a exigir porque esto provocaría una dimisión en cualquier país. pic.twitter.com/c2jnywWEmG — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 24, 2026

Tras el primer intercambio, la comparecencia continuó durante unos minutos en un ambiente de tensión. Fue posteriormente, cuando Patxi López se dirigía hacia Vito Quiles, cuando se interrumpió la señal institucional del Congreso.

Vito Quiles, por su parte, ha denunciado el insulto y ha señalado en su cuenta de X que "se encara conmigo llamándome basura". Hasta el momento, el Congreso de los Diputados no ha emitido una valoración oficial sobre el incidente.

La excarcelación de Anboto

María Soledad Iparraguirre salió de prisión tras el cumplimiento de las penas acumuladas conforme a la legislación penitenciaria vigente. La Audiencia Nacional fijó su excarcelación tras aplicar los criterios legales de cumplimiento máximo.

Anboto disfrutará de este régimen a partir de este lunes 23 de marzo. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe no vinculante y la decisión definitiva corresponderá al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Para gozar de esta prerrogativa deberá acreditar algún tipo de actividad laboral o un voluntariado. Con todo, Iparraguirre fue una de las principales dirigentes de ETA y responsable del aparato de extorsión de la banda en el momento de su detención en Francia en 2004.