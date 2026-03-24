Sumar forzará más choques con el PSOE para intentar resucitar en las elecciones

Cualquier intento es una oportunidad que encuentran los de Yolanda Díaz para volver a escena. Tras acaparar titulares el pasado viernes, cuando decidieron plantar durante dos horas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros extraordinario, y apoyarse en la división de los decretos, aun sabiendo que el relativo a la prórroga de los precios de los alquileres caerá por falta de apoyos, como una victoria, Sumar exhorta a tensar el pulso en la calle frente a la derecha.

Ahora el socio minoritario del Gobierno se ha instalado en "la movilización". Busca agitar a la ciudadanía para presionar a la oposición, PP, Vox y Junts, a los que la vicepresidenta segunda ha calificado como "racistas y clasistas", y evitar que el decreto aprobado el pasado viernes decaiga en el plazo de un mes, aunque aún no ha concretado cómo hacerlo. "Sabemos cómo se hacen en la calle las cosas para poder garantizar que estas medidas salgan adelante", pronunció Díaz, sin ofrecer más detalles, en la reunión que Sumar celebró este lunes en el Congreso de los Diputados con los principales responsables de las formaciones políticas de su espacio.

Los de Yolanda Díaz han constatado que elevar el tono es lo que más rédito político les aporta, justo aquello que reprochaban a Podemos. Díaz lanzó Sumar reivindicando el diálogo y las buenas formas. "Sumar no viene a hacer ruido", afirmaba en 2022 durante su proceso de escucha, cuando presentaba su proyecto como "imparable". "La política no va de presiones, fuerzas y ruido", defendía la vicepresidenta segunda, en alusión velada a Podemos, antes de unas elecciones generales que situaron a Sumar como socio minoritario, entonces en coalición con los morados. Ahora, tras ceder en repetidas ocasiones ante el PSOE, asume que el choque es la única vía para ganar visibilidad frente al ninguneo de su socio de Gobierno.

Ahora, tras no haber logrado el respaldo ciudadano en ninguna cita electoral y después de anunciar que no se presentará a las próximas generales, Díaz trata de reactivar su proyecto elevando el tono frente al PSOE, en un espacio que aún carece de un liderazgo claro.