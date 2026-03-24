Vox ha emitido este martes un sorprendente comunicado en defensa de Tizona, una empresa que realiza servicios de comunicación y asesoría política para el partido y de la que es administrador único Kiko Méndez-Monasterio y antes lo era Gabriel Ariza, dos hombres clave del entorno más cercano a Santiago Abascal.

🔴 URGENTE | Comunicado de VOX ante las recientes publicaciones difamatorias sobre su relación comercial con Tizona: VOX REIVINDICA EL INMEJORABLE TRABAJO REALIZADO POR TIZONA COMUNICACIÓN Y AGRADECE A SUS DIRECTIVOS LOS LOGROS COSECHADOS DURANTE ESOS AÑOS CRUCIALES PARA EL… — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 24, 2026

La llamativa nota, que se ha distribuido por los canales de comunicación oficial del partido y en su cuenta en la red social X, surge después de una noticia publicada este lunes por El País en la que asegura que "los asesores de Abascal señalados por los críticos –en referencia a Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza– han facturado casi 1,3 millones a Vox en un solo año".

Vox no desmiente al diario de Prisa, sino que explica los pagos en virtud del trabajo desarrollado por la empresa, y lo hace en términos extraordinariamente elogiosos. Así, "reivindica el inmejorable trabajo realizado por Tizona Comunicación y agradece a sus directivos los logros cosechados durante esos años cruciales" de crecimiento del partido, y asegura que Tizona Comunicación "tuvo a más de 20 profesionales contratados".

El largo comunicado relata cómo se decidió contar con esta empresa después de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, en las que obtuvo sus primeros parlamentarios autonómicos y, siempre según el texto, además se avecinaban varios procesos electorales: "Dos elecciones generales, municipales y europeas", dice, si bien en ese momento no podía saberse que iban a llegar esas elecciones generales, convocadas por Pedro Sánchez en abril al no poder aprobar los Presupuestos y que se repitieron en noviembre al no poderse formar Gobierno.

Vox describe en el texto los trabajos que realizó la empresa –que, por cierto se había creado sólo unos meses antes, en julio de 2018– durante ese primer año, que es al que alude la noticia en El País: "Servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa; se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)".

Y más aún, ya que reconoce que "a Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos políticos. Además, durante el primer año de presencia de Vox en las instituciones, se encargaron de las campañas de relaciones exteriores y la presencia del partido en el ámbito internacional".

Luego, según crecía la representación de Vox en las instituciones, "algunos de los trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido incluso en puestos de relevancia pública dada su demostrada valía e implicación con Vox".

Finalmente, el comunicado se refugia en la autoridad del Tribunal de Cuentas para dar por buenas todas las relaciones entre el partido y la empresa: "Los contratos y los servicios prestados por Tizona Comunicación a Vox han sido auditados por el Tribunal de Cuentas, sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa. Todos los trabajos de los proveedores han sido auditados", insiste.