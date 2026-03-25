Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a dejar en evidencia la deriva autoritaria y la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez en una de las sesiones más tensas que se recuerdan en el Congreso de los Diputados, en esta ocasión con motivo de las medidas por la guerra de Irán. Durante su intervención, la diputada popular ha afeado al ministro Félix Bolaños que España, a diferencia de la asediada Ucrania que se encuentra en pleno conflicto bélico, carezca de presupuestos generales. Esta comparación ha servido para cuestionar si la diferencia fundamental radica en que Volodímir Zelenski actúa como un demócrata convencido, mientras que Sánchez representa un modelo de gestión basado en la opacidad y el desprecio a las instituciones.

La portavoz popular ha calificado a Bolaños como "el ministro para el sometimiento de las Cortes", recordándole su clamorosa ausencia de la Comisión Constitucional durante más de un año.

Con una claridad intelectual que ha desarmado a la bancada socialista, Cayetana ha proclamado su sí a la libertad frente a la barbarie de la teocracia criminal iraní. Ha criticado con extrema dureza que el Gobierno de Sánchez se sienta cómodo con las influencias de la dictadura venezolana o que realice lo que ella ha denominado como "safaris ideológicos a Cuba, mientras guarda un silencio cómplice ante las mujeres lapidadas y los homosexuales ejecutados por los ayatolás", demostrando un doble rasero moral insoportable en política exterior.

Uno de los momentos más contundentes del debate se ha producido cuando la diputada ha recordado la nefasta tradición del socialismo de instrumentalizar los conflictos bélicos para su beneficio electoral. Según Álvarez de Toledo, el PSOE utilizó la guerra para asaltar el poder tras la tragedia del 11-M y ahora pretende usar los conflictos internacionales para no perderlo, citando incluso una información de El País que reconoce explícitamente la estrategia de Sánchez para utilizar la guerra como herramienta para cambiar por completo el eje de la discusión política en España.

"Ustedes piensan dicen no a la guerra pero piensan sí a la guerra, cuanta más mejor", ha lanzado Álvarez de Toledo contra Bolaños.

Por su parte, el ministro Félix Bolaños ha respondido recurriendo al ataque personal y a la demagogia habitual, intentando rescatar tuits antiguos de la diputada sobre la guerra para generar una contradicción inexistente con la postura oficial de Alberto Núñez Feijóo. Bolaños ha intentado etiquetar a Álvarez de Toledo como la mujer bulo, acusándola de cuestionar la legitimidad democrática de las elecciones de 2004, en un intento desesperado por evitar responder a las demoledoras acusaciones sobre la parálisis presupuestaria y la degradación institucional que sufre el país bajo su gestión.