Así nos saquean 41.000 millones en impuestos al coche mientras el 52% de las carreteras sufre la falta de mantenimiento

La Asociación Española de la Carretera presentó en 2025 su último informe sobre la situación de la infraestructura viaria. El resultado es demoledor: el 52% de las carreteras sufre la falta de mantenimiento y un total de 34.000 kilómetros (el 32%) necesita reconstrucción urgente. El problema, el habitual: una falta de inversión en conservación vial que supera ya los 13.400 millones de euros. Pero mientras, resulta que el sistema tributario español se encarga de saquear fiscalmente a los conductores nada menos que 41.075 millones de euros al año. ¿A dónde va ese dinero? Desde luego, a mantenimiento de las carreteras, no.

Los datos recabados por ANFAC en 2024 dibujan un panorama de saqueo fiscal a los conductores difícil de explicar salvo en España actual. Por el IVA a los vehículos nuevos, España recaudó ese año 5.389 millones; por el Impuesto de Matriculación, 662 millones; por el IVA de los combustibles, 8.749; por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, 13.960 millones; por el Impuesto de Circulación, 3.031; por el Impuesto de Transferencia de los vehículos usados, 737; por el de Transmisiones Patrimoniales de Vehículos usados, 409; y así todo un largo listado de cobros fiscales hasta sumar un total de 41.075 millones al año. Todos ellos recaudados sobre los usuarios de los coches… y de las carreteras, gente que esperan, al menos, que las carreteras reciban la parte necesaria para que la vías de circulación no se conviertan en un cúmulo de baches y grietas que desafían los puros criterios de mantenimiento y seguridad.

Y es que el último informe de la Asociación Española de la Carretera ha identificado un total de 34.000 kilómetros (el 32%) necesitados de reconstrucción urgente. Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia son las regiones con las carreteras peor conservadas. Y el sobrecoste de los desplazamientos veraniegos derivado del mal estado viario supera los 270 millones de euros entre julio y agosto.

Lo cierto es que el informe sobre el estado de conservación de las infraestructuras viarias de la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha identificado deterioros graves y muy graves en más de la mitad (52%) de las carreteras gestionadas por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales, elevando a 13.491 millones de euros el coste de su reparación.

Se trata, en concreto, de "33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, habiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo), como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras)", señala el informe.

Asimismo, "se han contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como "graves", añade el estudio. La investigación de la AEC concluye, "por lo tanto, que en un cuatrienio, a lo sumo, sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente".

Es más, "a los 9.453 millones que en 2022 se estimaban necesarios para abordar las carencias del pavimento en las mallas gestionadas por las administraciones central, autonómica y foral, se suman ahora otros 4.038 millones. De este incremento, el 20% corresponde a la subida del IPC del último trienio, siendo el 23% restante atribuible al propio deterioro de la infraestructura". Con todos estos datos, el estudio confirma que "nuestras carreteras se han deteriorado estos tres últimos años a un ritmo del 8% anual".