El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece este miércoles 25 de marzo para valorar la evolución de la crisis internacional tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y las medidas propuestas.

El conflicto en Oriente Próximo continúa en escalada, marcado por las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, al régimen de los ayatolás y los ataques de Israel a Irán y de la tiranía a instalaciones energéticas de sus países vecinos.