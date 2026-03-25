El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece este miércoles 25 de marzo para valorar la evolución de la crisis internacional tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y las medidas propuestas.
El conflicto en Oriente Próximo continúa en escalada, marcado por las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, al régimen de los ayatolás y los ataques de Israel a Irán y de la tiranía a instalaciones energéticas de sus países vecinos.
Pedro Sánchez habla de la fuerza militar de Irán, con tecnología muy avanzada y resume: "Irán es una potencia y llevan 40 años preparándose para esta guerra"
No es el mismo escenario que en la guerra de Irak, según explica "es algo peor".
"La muerte, la inestabilidad, la crisis humanitaria, etc, fue el resultado de la guerra de Irak en España, ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal".
Sánchez señala que pasados los años algunos de esos promotores de la guerra ilegal cambiaron de posición como Bush, el primer ministro británico, pero ataca a Aznar "por no arrepentirse de nada".
El presidente sitúa a Feijóo y a Abascal como el reemplazo de Aznar y a Trump como el sustituto de Bush.
"Mis primeras palabras van dirigidas a nuestros conciudadanos en Canarias", comienza diciendo Pedro Sánchez, debido a la borrasca que atraviesa la zona.
Pedro Sánchez sigue diciendo que hay fechas que no se olvidan y quedan marcadas para siempre en la memoria colectiva del país. En concreto habla del 15 de febrero de 2003, cuando tres millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España con un mensaje rotundo: "No a la guerra": "Yo fui uno de ellos".
El presidente del Gobierno asegura que "menos del 6% querían que España se sumara al conflicto" y José María Aznar era consciente de ello, "pero le dio igual y nos arrastró a esa locura porque quería sentirse importante". El mayor desastre geopolítico fue lo que vino después, asegura Pedro Sánchez. "Olvidar es el primer paso para cometer el mismo error".
El presidente del Gobierno hará un análisis de la situación provocada por la guerra en Irán, insistiendo en que considera fuera del derecho internacional la acción de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy ante el pleno del Congreso para defender las medidas del real decreto ley aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Irán.
El decreto será convalidado este jueves por el pleno de la cámara al haberse asegurado el Ejecutivo el voto favorable de Junts.