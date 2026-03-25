El Congreso ya aprobó en octubre la rebaja del IVA a autónomos que pide Junts a cambio de apoyar el decreto de Irán

El Congreso de los Diputados ya aprobó el pasado mes de octubre una propuesta del PP para eliminar el IVA de los autónomos que cobren menos de 85.000 euros, como pide ahora Junts a cambio de apoyar el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Irán. La moción consecuencia de interpelación recibió el visto bueno de la Cámara, por lo que el Ejecutivo se salta desde entonces el mandato del Legislativo, con una medida que exige también Europa.

El texto recogía textualmente que el Gobierno debía proceder a "la trasposición inmediata de la directiva comunitaria de IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, que debería estar aplicándose desde el 1 de enero de 2025". Junts ha acordado su apoyo al decreto de Irán a cambio de una iniciativa que ya ha sido aprobada por el Congreso. La única variación sería que el PSOE, ahora, la respaldaría, pero el Gobierno puede igualmente obviarla, como ha hecho hasta ahora.

El texto también instaba a Pedro Sánchez a bajar el IRPF de los trabajadores, como exige ahora el PP a cambio de su posible respaldo al decreto aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros. Alberto Núñez Feijóo recuerda en X este hecho, destacando que "el PSOE votó entonces en contra. Ya ha cambiado de opinión en lo primero y debe hacerlo en lo segundo", en referencia a deflactar el IRPF.

El PP todavía no ha dado a conocer el sentido de su voto al decreto sobre Irán, se movería entre la abstención y el rechazo, ya que incluye un respaldo a cerrar las centrales nucleares y una modificación presupuestaria para poder elevar el gasto. Medidas en su mayoría estructurales que nada tienen que ver con la guerra de Irán, y que se mantendrían una vez decaiga el paquete urgente.

El apoyo de Junts garantiza que el decreto salga adelante sin tener en cuenta el voto del PP, lo que facilita también que puedan rechazarlo, ya que su apoyo no es clave y la negativa no haría que decaigan las medidas como una rebaja de los carburantes y la energía para los españoles. El Gobierno utilizará igualmente esta baza para señalar a los de Feijóo por no querer bajar impuestos, pese a que lo habían solicitado.