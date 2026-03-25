El Gobierno externaliza la regularización de inmigrantes y excluye del proceso a Extranjería

Por primera vez en la historia, las Oficinas de Extranjería (OEX) y, por tanto, los más de 1.800 funcionarios públicos que las integran quedan fuera del proceso de regularización masiva anunciado por el Gobierno. La recogida de documentación será realizada desde las oficinas de Correos y Seguridad Social, incluso algunas ONG, y el posterior trámite lo abordará la UTEX. Esta funciona como una especie de unidad de choque, deslocalizada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que estará apoyada por personal externo contratado a través de Tragsa. La empresa pública niega a Libertad Digital que hayan recibido dicho encargo por parte del Gobierno pero reconocen que en caso de recibirlo tienen la obligación de ejecutarlo con el personal del Grupo que tiene condición de empleado público. Tragsa es la empresa que contrató a Jéssica Rodríguez -prostituta que ofrecía sus servicios a José Luis Ábalos- entre marzo y septiembre de 2021.

Desde CCOO, denuncian la externalización de un servicio que requiere especialización y experiencia, y ponen en valor la preparación del cuerpo de funcionarios de Extranjería que gestionan, anualmente, cuatro millones de expedientes. Estos procesos, que son individualizados, algunos largos porque necesitan de la colaboración de otros agentes como la Policía Nacional, pueden llegar a prolongarse por espacio de tres meses. Además, los expedientes de regulación llevan la firma de un funcionario público que, en primer término, verifica unos datos comprometidos como la propia identidad del interesado y el certificado de penales. El sindicato no obtuvo respuesta del Ministerio cuando el pasado 10 de marzo preguntó a sus responsables sobre la contratación de 150 personas a través de Tragsa. Desde Secretaría de Estado de Migraciones se explica a este periódico que se sigue trabajando en el plan operativo para la implementación del proceso de regularización que por su transversalidad y amplitud requiere de organización y consenso de todas las partes.

Un decreto que podría cambiar la historia de España

El real decreto para la regularización masiva de inmigrantes irregulares sigue su proceso de redacción. Está prevista su publicación en el BOE a finales del mes de marzo para su ejecución inmediata por tiempo limitado. El proceso nace de un acuerdo pactado entre el Gobierno y Podemos y, según los datos aportados por la Policía, puede suponer la regularización de más de un millón de personas. Aunque habrá que esperar a conocer la letra pequeña del decreto, sin duda, el requisito que más preocupación ha provocado es el certificado de penales del solicitante. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, adelantó que si un individuo no puede aportar el documento de penales de su país de origen valdrá con una simple declaración responsable.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analiza con carácter de urgencia la regularización masiva anunciada por Pedro Sánchez. En la solicitud registrada se pide al Parlamento que examine las consecuencias sociales, económicas y legales del proceso.