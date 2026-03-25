La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha afeado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha participado este miércoles en su última sesión de control al Gobierno antes de dimitir de sus responsabilidades en el Ejecutivo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía, su "soberbia" después de haberse reivindicado este pasado martes como la mujer "con más poder de la democracia" española, mientras que Montero ha replicado a los populares que "tienen miedo" por lo que vaya a suceder en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, que la propia María Jesús Montero ha confirmado que era "la última" en la que participaba como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ya que ha anunciado que dimitirá de forma "inminente, en los próximos días" de sus cargos en el Ejecutivo para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía.

En este contexto, los cuatro diputados del PP que le han formulado preguntas este miércoles a Montero han contenido alusiones a dichos comicios andaluces y a la candidatura de la dirigente socialista, a la que Ester Muñoz ha reprochado la rueda de prensa que ofreció este pasado martes en la sede del PSOE-A en Sevilla, en la que "dijo que es la mujer de la democracia española con más poder".

"No necesita abuela"

Muñoz le ha replicado que eso "es mentira", así como le ha afeado que "no necesita abuela", y le ha advertido de que "lo importante no es el poder", sino "qué se hace con ese poder", y al hilo le ha censurado que "no ha sido capaz de traer ni un solo Presupuesto en esta legislatura" a las Cortes Generales.

"Usted no es la mujer con más poder de la democracia, usted es la mujer más soberbia de la democracia española", le ha espetado Ester Muñoz a María Jesús Montero, a quien también ha descrito como "la peor ministra de Hacienda "que ha tenido España. "Sánchez no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado, no se ha quedado ni para despedirla", le ha dicho.

La socialista ha acusado en su réplica a los populares de dedicarse a "intentar ofender al adversario político personalmente", y a "degradar la conversación pública porque no quieren confrontar las políticas, porque saben que en el debate político de qué planteamos cada uno en relación con una materia", los representantes del PP, "pierden".

Ester Muñoz ha pronosticado a Montero que "no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía" tras las elecciones del 17 de mayo, y eso será "bueno para los andaluces", según ha opinado la portavoz del PP, que ha vaticinado que, "en el mejor de los casos", la secretaria general del PSOE-A será "la líder de la oposición" tras dichos comicios andaluces.

Además, Muñoz ha dicho a Montero que "pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado", ha añadido en referencia al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no estaba presente en su escaño durante las preguntas a la vicepresidenta primera.

Por su parte, el diputado del PP por Granada Carlos Rojas ha aludido también a la rueda de prensa de Montero de este pasado martes para preguntarle "por qué no ha utilizado ese poder para hacer una financiación igualitaria en toda España y también en Andalucía", así como ha aseverado que el "bagaje" y "legado" que deja se resume en "corrupción y más corrupción".