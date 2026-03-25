FAES contesta a Sánchez sobre Aznar: "Carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia"

La fundación FAES ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre la gestión del expresidente del Partido Popular José María Aznar en la guerra de Irak.

Durante su intervención, Sánchez ha advertido de la gravedad del escenario en Oriente Próximo y ha subrayado que "Irán es una potencia y llevan 40 años preparándose para esta guerra", asegurando que el contexto actual "no es el mismo escenario que en la guerra de Irak" sino "algo peor". En ese marco, el jefe del Ejecutivo ha vinculado directamente al expresidente José María Aznar con las consecuencias del conflicto de 2003.

"La muerte, la inestabilidad, la crisis humanitaria, etc., fue el resultado de la guerra de Irak, ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal", ha afirmado Sánchez, que ha reprochado a Aznar no haberse arrepentido de su posición, a diferencia de otros líderes internacionales de la época.

Asimismo, el presidente ha reivindicado la tradición del PSOE en materia internacional: "Zapatero nos sacó de la guerra de Irak y hoy hay otro presidente socialista que dice no a la guerra de Irán", ha afirmado en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero.

FAES desmiente las palabras de Sánchez

Estas declaraciones han motivado la respuesta de FAES, que ha acusado a Sánchez de recurrir a la "oposición retrospectiva con 23 años de retraso" y de utilizar la guerra de Irak como argumento político. "Oírle ‘argumentar’ en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio", comienza el comunicado.

La fundación ha defendido que el Gobierno de Aznar no mintió con la información disponible entonces: "Hay una distancia insalvable entre los errores invencibles y las mentiras. Mentir se parece mucho más a salvar esa distancia de un salto por pura conveniencia".

"Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular", ha señalado la fundación.

"Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después", han expresado desde la fundación.

Envío de tropas bajo mandato de la ONU

Asimismo, ha recalcado que España no participó en la invasión militar, sino que prestó apoyo político y que el envío de tropas se produjo posteriormente bajo mandato de la ONU y en misiones no bélicas.

En este sentido, FAES ha asegurado que la guerra de Irak no tuvo un castigo electoral inmediato para el PP en 2003, defendiendo que los populares mantuvieron su poder territorial. "Si hubo una mayoría social ‘contra la guerra’, lo cierto es que, a dos meses de su comienzo, no hubo una mayoría electoral contra el PP", han señalado en su comunicado.

Por último, FAES ha cuestionado la legitimidad de las críticas de Sánchez al recordar sus propios compromisos políticos. "Nadie tiene por qué soportar reproches de mendacidad cuando vienen de la misma persona que juró ‘setenta veces siete’ no conceder amnistías inconstitucionales ni pactar con Bildu", señala el texto, que también alude a la promesa de "traer de vuelta a España" a Carles Puigdemont.