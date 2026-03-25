Feijóo, demoledor con Sánchez: "Es un matón con tics autoritarios"

Alberto Núñez Feijóo ha empleado el turno de réplica para responder a todos los ataques lanzados por Pedro Sánchez en su segunda intervención. El presidente, erigido casi en líder de la oposición, ha utilizado un tono chulesco para tratar de ignorante al líder del PP, que ha salido también embestirle: "Los matones como usted no me impresionan", le advertía.

"No sólo es un matón, tiene un tic dictatorial peligrosísimo, pero ¿usted quién se cree que es?", le preguntaba Feijóo después de que Sánchez le "exigiera" dar a conocer el sentido de voto del PP al decreto de medidas económicas por la guerra de Irán. "No es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE pero es capaz de reabrir el estrecho de Ormuz", le reprochaba el presidente popular entre carcajadas de su bancada.

Durante los cinco minutos de réplica, Feijóo no ha parado de lanzarle duros ataques a Sánchez, en respuesta a los recibidos previamente. "No es capaz de proteger a las mujeres de nuestro país, pero va a proteger la legalidad internacional; no es capaz de presentar los presupuestos, pero va a solucionar el cambio climático. ¡Hombre!, usted se cree que en España no hay vida inteligente", decía en tono irónico.

El presidente del PP le reprochaba también "dar lecciones de humanidad" cuando "pacta con los que mataban a sus compañeros", en referencia a Bildu, recordándole también haber la salida de la cárcel de la etarra Anboto, condenada a más de 600 años de prisión por los que sólo ha cumplido 22 meses. "Anboto, esta semana, para celebrar la guerra, supongo; después, en febrero, Txeroki; en abril ¿será Txapote?", preguntaba irónicamente.

En su turno inicial, el presidente del PP desmontó el eslogan agitado por el presidente, recordando su aumento de gasto en defensa, y las felicitaciones que ha recibido por parte de Hamás y Hezbolá. "Le resumo nuestra posición: ¡no a la guerra y no a usted!", proclamaba el presidente del PP, que evitaba desvelar el sentido de su voto este jueves al decreto de ayudas por la guerra de Irán.

"No se lo van a creer, pero este hombre tan pacifista preside el Gobierno con mayor gasto militar de la historia de España", criticaba Feijóo, poniendo en evidencia la hipocresía de Sánchez, al que recordaba que ha triplicado la compra de armamento a EEUU, mantiene contratos en vigor con Israel y ha exportado explosivos y detonadores a Irán.

En tono muy crítico, el presidente del PP interpelaba directamente a Sánchez: "¿Nos puede decir dónde queda el derecho internacional cuando Irán ejecuta a miles de mujeres, homosexuales o disidentes?", decía para acabar calificándole como "pacifista de pacotilla" por hablar de las víctimas de Irán, pero no las de Venezuela o Cuba.