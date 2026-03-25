Patxi López ha criticado duramente el PP en el Congreso por la "utilización de mierda" que hace de ETA: "Ya está bien. Cada vez que están perdidos sacan el comodín de ETA. ¿Pero podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? Ya vale de esa utilización de mierda"

El socialista critica que Feijóo se haya contagiado "de las ganas de trabajar del señor Abascal" y asegura que cada vez que habla demuestra "que es un ignorante supino". Reprocha además el uso constante del "comodín de ETA" y recuerda que los grados penitenciarios los decide un juez: "¿Podrían valorar que hemos acabado con ETA?".

López denuncia también la falta de distinción entre PP y Vox, calificando a figuras como Vito Quiles de "acosador de mujeres, un matón" y cuestiona la autoridad del PP para dar lecciones.