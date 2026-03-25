PP y Vox aceleran el pacto en Extremadura con una reunión de los equipos negociadores y las cúpulas nacionales

El pacto en Extremadura parece estar cerca. El secretario general del PP, Miguel Tellado, viajó este miércoles a Mérida para sellar el acuerdo programático, que podría anunciarse en breve. Desde las 13.00 se celebra una reunión a la que asiste también telemáticamente la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, además de la cúpula nacional de Vox, su equipo regional, la presidenta en funciones, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista.

A las 16.00 hay prevista una comparecencia ante los medios de Bautista, en la que podría anunciarse el pacto. A esa hora también comparece hablará ante la prensa el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández. Según confirman fuentes del partido de Abascal, en el encuentro están presentes Monserrat Lluís, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, como negociadores.

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa estaría previsto anunciar el acuerdo de gobierno y su composición. Este miércoles sólo se darían a conocer las medidas acordadas y el presupuestos asignado, a la espera de saber qué departamentos dirigiría cada partido. El acercamiento se produce después de las elecciones en Castilla y León, y una vez convocadas las de Andalucía para el 17 de mayo.

El resultado de Vox en CyL, que se quedó por debajo de las expectativas, habría podido empujar a Abascal a acelerar el acuerdo con el PP y confirmar su intención de entrar en los tres gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El 3 de mayo es la fecha límite para pactar en las dos primeras regiones o se repetirían elecciones. La fecha coincide con el arranque de la campaña andaluza, lo que, de nuevo, enturbia los contactos.