PP y Vox avanzan en Extremadura pero el pacto no llegará hasta después de Semana Santa

El pacto en Extremadura parece estar cerca, pero sigue sin alcanzarse. El secretario general del PP, Miguel Tellado, viajó este miércoles a Mérida para negociar el acuerdo programático, que podría anunciarse en próximos días. Desde las 13.00 se ha celebrado un encuentro al que ha asistido telemáticamente la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, además de la presidenta en funciones, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista, ambos presenciales.

Por parte de Vox, en el encuentro han estado la vicesecretaria general, Monserrat Lluís, y los diputados José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, además del líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández. Al concluir la cita, Bautista ha comparecido ante los medios y ha informado de que todavía "no hay principio de acuerdo", y que se está "avanzando", pero el pacto debe pasar por "alcanzar un acuerdo de gobierno que sea estable, de cuatro años", ha concretado, recordando la falta de presupuestos. Hasta después de Semana Santa, no habrá novedades.

Fernández ha hablado de una "reunión muy técnica" en un encuentro del que salen "satisfechos y optimistas", pero negando también que haya un principio de acuerdo. Ambos han avanzado en medidas que tienen que ver con los impuestos, la energía y la vivienda, según han confirmado ambas partes, y que ya fueron nombradas durante el debate de investidura fallido de María Guardiola. "Lo importante es que sea un buen acuerdo", ha dicho.

A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa estaría previsto anunciar el acuerdo programático, al que seguiría el de gobierno y su composición. Este miércoles sólo han hablado de medidas y el presupuestos asignados, a la espera de saber las iniciativas concretas y qué departamentos dirigiría cada partido. El acercamiento se produce después de las elecciones en Castilla y León, y una vez convocadas las de Andalucía para el 17 de mayo.

El resultado de Vox en CyL, que se quedó por debajo de las expectativas, habría podido empujar a Abascal a acelerar el acuerdo con el PP y confirmar su intención de entrar en los tres gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. El 3 de mayo es la fecha límite para pactar en las dos primeras regiones o se repetirían elecciones. La fecha coincide con el arranque de la campaña andaluza, lo que, de nuevo, enturbia los contactos.