Preocupación en el PP ante la imagen que proyecta Vox con sus líos internos: "Tenemos que gobernar con ellos"

Vox ve la mano negra del PP detrás de los males que sufre desde hace semanas. Santiago Abascal lleva tiempo señalando a "Génova" como instigadora de los críticos que han pedido celebrar un congreso extraordinario para cuestionar la estrategia seguida por Bambú, llegando a alertar de que Alberto Núñez Feijóo puede pasarse de frenada y frustrar la suma como ocurrió el 23-J.

Sin embargo, en el PP no gusta la imagen que está proyectando el único aliado político con el que puede gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a falta de saber el resultado en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. "¿Alguien piensa que nos conviene esto cuando tenemos que pactar con ellos?", trasladan fuentes del PP, recordando que "hace tres años, si Vox hubiera perdido 15 escaños en lugar de 19, ahora estaríamos en La Moncloa".

Los líos internos de Vox, las acusaciones contra la mujer de Abascal o los pagos a empresas de su entorno han estallado en plenas negociaciones con el PP, que respondió de forma más airada durante la campaña, pero evita ahora entrar en la refriega. De hecho, Feijóo en Antena 3, Ester Muñoz y la vicesecretaria Cuca Gamarra eludieron esta semana ir al choque contra Abascal, pese a la insistencia de la prensa. "No voy a entrar en provocaciones", dijo el líder del PP.

"Nosotros no fuimos los que cesamos de madrugada a Antelo en mitad de una campaña", recuerdan en el PP, en referencia a lo ocurrido con el exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo. Un conflicto que estalló en el ecuador de la campaña de Castilla y León. Esta decisión, unida a la de tumbar la investidura de María Guardiola, frenó el crecimiento que estaban experimentando.

Una situación que puede beneficiar al PP en Andalucía, donde Juanma Moreno se juega repetir la absoluta, pero que en conjunto les puede salpicar por ser su potencial socio político. Gobernar con un partido rodeado en tanto ruido es un arma de doble filo, aunque puedan frotarse las manos en un primer momento.

El poder omnímodo del PP

En el PP ironizan con el poder que les atribuyen en Vox, recordando que se han filtrado todo tipo de grabaciones internas, desde la ruptura con Revuelta, a las que es imposible que pueda acceder la formación de Feijóo. Los audios, grabados por miembros del propio partido de Abascal, han afectado a la hermana de Kiko Méndez Monasterio, a diputados, al jefe de prensa del partido o al de Castilla y León, entre otros.

Se muestran, incluso, sorprendidos por las acusaciones que vierte Vox contra el PP, que en un principio atribuyeron al calentón propio de las campañas electorales. Se trata, sin embargo, de una creencia profunda extendida en el partido de Abascal, que acostumbra a culpar de sus turbulencias a agentes externos como la prensa, los críticos o el PP.