Sánchez embiste a Abascal ante el riesgo de sorpasso en Andalucía: "Su bandera es un billete de 500"

El presidente del Gobierno, adueñándose del traje de líder de la oposición y ya en plena precampaña electoral en Andalucía, donde se juega mucho siendo con toda probabilidad la última antes de las elecciones, ha aprovechado su turno de réplica para arremeter sin tapujos contra PP y Vox.

Siendo un partido investigado por presunta financiación irregular, con casos de corrupción, exsecretarios de organización del PSOE en la cárcel, y envuelto en una trama que habría utilizado dinero en efectivo para sus irregularidades, el presidente no dudó en arremeter contra el partido de Santiago Abascal por la corrupción que se le atribuye.

"Tres investigaciones acumula Vox por parte del Tribunal de Cuentas, multas por más de un millón de euros por donaciones irregulares, préstamos vinculados al primer ministro Orbán, que es claramente proPutin en las elecciones de 2023, por valor de 9,2 millones de euros. Han reconocido que el 80% de la campaña de las europeas en 2014 fue pagada con dinero iraní, qué paradojas de la vida", arrancó Sánchez.

"La patria del señor Abascal y su bandera es un billete de 500 euros y su proyecto es forrarse a costa del sufrimiento y de inocular odio. Les hago una propuesta: dejen de llamarse Vox y pasen a llamarse Abascal Sociedad Limitada", dijo el presidente, tras el caso de las chistorras, lechugas y soles, en referencia a los billetes de 500, 200 y 100 euros que Ábalos y Koldo García utilizaron en sus mordidas. Ante estas palabras, el líder de Vox no podrá contestarle, ya que acumuló su turno de réplica en la primera intervención.

Después de pedir "empatía, compromiso y coherencia", el presidente Sánchez también utilizó un tono bronco y una actitud chulesca para cargar contra el líder del PP, incluso con la mano en el bolsillo. "No sabe poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán". Sánchez quiso burlarse de Feijóo diciéndole en tribuna que no sabe nada de la población iraní. "No sabe nada de Irán y aún así tardó menos de 10 horas en celebrar que bombardearan Irán". En todo caso, ha insistió en comparar al actual líder de la oposición con el PP de hace más de 20 años.

Además, tras llegar a un acuerdo con los de Carles Puigdemont para que mañana no tumben su real decreto con las medidas anticrisis, al presidente casi se le cuela llamarles "oportunistas" en materia de vivienda y recalcó que "el control de precios solo lleva dos años funcionando, así que es un poco oport… Es un poco truco decir eso".