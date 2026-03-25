Sánchez ataca a Aznar, olvida a las víctimas de los ayatolas e intenta convertirse en el líder de la paz

Ondeando la bandera del 'no a la guerra', el presidente del Gobierno subió a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para erigirse como líder progresista a favor de la paz y la diplomacia, frente a un PP al que no dejó de comparar con el de hace 23 años, en referencia a la guerra en Irak.

"Es importante recordar y no olvidar para no cometer los errores que se cometieron en el pasado y, desgraciadamente, la historia se repite, pero esta vez no como farsa, sino como tragedia, porque a Aznar le han reemplazado el señor Feijóo y el señor Abascal, y a Bush le ha reemplazado Donald Trump", comparó el presidente del Gobierno, con la vocación de confrontar modelos.

Tras 26 días desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, el presidente del Gobierno da cuenta por primera vez de la postura del Ejecutivo ante el hemiciclo y, sin hacer ningún anuncio, se centró en defender su paquete anticrisis, que se enfrentará mañana a votación y que, tras un acuerdo con los de Carles Puigdemont, a priori logrará la mayoría necesaria, aunque con unos apoyos tan ajustados que no permitirán errores.

De esta forma, y como si se tratase del líder de la oposición, el presidente se centró en criticar al PP de Aznar para contraponer su real decreto. "Durante la guerra de Irak, el Gobierno de Aznar no hizo nada. Absolutamente nada. Montoro no aprobó ni una sola rebaja fiscal, cero reformas y cero ayudas; se ve que estaba más ocupado enriqueciéndose y traficando con el BOE", señaló.

Sánchez insisitó en que PP y Vox contribuyen a que el conflicto avance con su "apoyo y silencio". "Callar ante una guerra injusta o ilegal no es prudencia ni lealtad; es un acto de cobardía y complicidad", aseveró el presidente del Gobierno, que ha destacado "ser los primeros en alzar la voz" y mostrar el camino al resto de países europeos, al tiempo que ha reivindicado "el orgullo de ser español".

PP y Vox desmontan al presidente

Alberto Núñez Feijóo desmontó el eslogan agitado por el presidente, recordando su aumento de gasto en defensa, y las felicitaciones que ha recibido por parte de Hamás y Hezbolá. "Le resumo nuestra posición: ¡no a la guerra y no a usted!", proclamaba el presidente del PP, que evitaba desvelar el sentido de su voto este jueves al decreto de ayudas por la guerra de Irán.

"No se lo van a creer, pero este hombre tan pacifista preside el Gobierno con mayor gasto militar de la historia de España", criticaba Feijóo, poniendo en evidencia la hipocresía de Sánchez, al que recordaba que ha triplicado la compra de armamento a EEUU, mantiene contratos en vigor con Israel y ha exportado explosivos y detonadores a Irán.

En tono muy crítico, el presidente del PP interpelaba directamente a Sánchez: "¿Nos puede decir dónde queda el derecho internacional cuando Irán ejecuta a miles de mujeres, homosexuales o disidentes?", decía para acabar calificándole como "pacifista de pacotilla" por hablar de las víctimas de Irán, pero no las de Venezuela o Cuba.

El líder de Vox, Santiago Abascal, acusaba a Sánchez de "disfrazarse de pacifista"; "mentir" por entonar el no a la guerra, cuando la utiliza para tapar sus escándalos, y "hacerse el héroe, muy seguro en su búnker de los demás, y hacerse el valiente, pero con los huevos de los demás". "Sánchez se pone duro, pero el pato lo pagan los españoles", decía.