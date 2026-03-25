Sumar empieza a lavarse las manos de la corrupción del Gobierno y le exige parar las concesiones eólicas de Forestalia

La cercanía de Pedro Sánchez empieza a sentirse demasiado tóxica hasta para Sumar. El grupo de Yolanda Díaz ha reclamado al PSOE una investigación de lo ocurrido en el caso Forestalia y la paralización de las adjudicaciones sospechosas a esta empresa relacionada con los Gobiernos socialistas de Lambán en Aragón y de Sánchez y Teresa Ribera en toda España.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, siguiendo la iniciativa de la Chunta Aragonesista (CHA) y de Compromís, ha registrado un texto en el Congreso para exigir "transparencia y la suspensión de proyectos promovidos por Forestalia y revisión de los tramitados por el exsubdirector general investigado por corrupción". Evidentemente, Sumar ha tenido mil ocasiones para reaccionar sobre un caso del que Libertad Digital lleva dando información detallada desde el año 2024. Pero eso es posiblemente lo más llamativo de esta noticia: que Sumar, apoyo perpetuo de Sánchez, ha empezado a considerar que tapar los escándalos del PSOE de Pedro Sánchez empieza a ser excesivo y el daño colateral a sus propios intereses electorales demasiado elevado.

Sumar recoge en su texto lo ocurrido en las últimas fechas. Que "el 11 de diciembre de 2025 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante varias horas la sede de la empresa Forestalia en el marco de una investigación contra la corrupción". Que "al día siguiente, la UCO recabó en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico documentación sobre autorizaciones concedidas por el Ministerio a los parques eólicos y solares del grupo energético Forestalia". Y que, "según informaron los medios de comunicación, la UCO estaba investigando todas las tramitaciones ambientales de más de 275 plantas eólicas y fotovoltaicas de la compañía que gestionó la Administración central, y que representan dos tercios de las instalaciones impulsadas desde su creación hace catorce años".

Sumar asume que se "hicieron públicas denuncias del personal del Ministerio señalando que la mayoría de las evaluaciones de impacto ambiental de Forestalia que eran de su competencia se habían elaborado por personal de Tragsatec y no habían sido elaboradas por personal de la Administración, como es el procedimiento legalmente establecido". Es más, que "según esas denuncias, el responsable de esa externalización sería Eugenio Manuel Domínguez Collado, subdirector general de Evaluación Ambiental entre febrero de 2017 y octubre de 2023, quien se asignaba los proyectos de Forestalia para luego externalizar su evaluación a Tragsatec, hasta el punto de que llegó a acumular más megavatios que todos los técnicos".

Y, por todo ello, Sumar exige "declarar la nulidad de todos los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos promovidos por el grupo energético Forestalia u otros, en los que participó el exsubdirector general Eugenio Domínguez, al encontrarse el proceso de concesión de autorizaciones y las propias declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial". Reclama, además, "establecer una moratoria para todos los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares promovidos por el grupo energético Forestalia, por encontrarse bajo sospecha". Pide al Gobierno "actuar con la máxima transparencia en relación con las citadas autorizaciones y revisar todos los procedimientos administrativos que han beneficiado a la empresa Forestalia, así como todos los que ha tramitado el exsubdirector general Eugenio Domínguez, que se encuentra bajo investigación judicial, con el objetivo de detectar o descartar irregularidades". Y, por último exige "estudiar y, en su caso, adoptar las medidas normativas y administrativas necesarias para que empresas implicadas en casos de corrupción no puedan continuar participando cautelarmente en procedimientos como los relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares promovidos por el grupo energético Forestalia que se encuentran en la actualidad bajo investigación judicial".