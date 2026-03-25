Un diputado de UPN desmonta el "no a la guerra cínico e hipócrita" de Sánchez en sólo cuatro minutos

En una intervención cargada de contundencia desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el diputado de UPN, Alberto Catalá Higueras, ha retratado con precisión quirúrgica la hipocresía sistemática que define al Gobierno de Pedro Sánchez, desmontado el relato oficialista sobre la paz y la guerra y sacando a relucir las contradicciones de un Ejecutivo que se dice feminista y progresista mientras calla ante las barbaries de teocracias totalitarias.

El diputado navarro comenzó su alocución poniendo el foco en una de las heridas más sangrantes de nuestra democracia: el trato de favor a los asesinos de la banda terrorista ETA. Catalá denunció la indignidad penitenciaria que supone permitir que terroristas salgan a la calle sin haber cumplido íntegramente sus condenas, sin arrepentimiento y sin colaborar con la Justicia. En un recordatorio necesario para la memoria, dignidad y justicia de las víctimas, el parlamentario subrayó que la solidaridad de su formación permanece con quienes sufrieron el zarpazo del terror, frente a un Gobierno que parece más cómodo pactando con los herederos de la violencia que defendiendo el Estado de Derecho

Al abordar la cuestión internacional, Catalá fue especialmente incisivo con el manido "no a la guerra", calificó esta postura de "eslogan de cartón piedra", señalando que la retórica pacifista de Sánchez no es más que una fachada para ocultar su incapacidad de defender los intereses nacionales. Según el diputado, el presidente utiliza el pacifismo de forma selectiva y cínica, olvidando que la soberanía de España no necesita de superhéroes de cartón, sino de una política exterior coherente y firme que no se pliegue a los intereses de la extrema izquierda ni a las agendas de regímenes extranjeros hostiles.

Uno de los puntos álgidos de su discurso fue la denuncia de la situación en Irán y la pasividad cómplice del gabinete socialista. Catalá interpeló directamente a Sánchez sobre su silencio ante los crímenes de los ayatolás: los miles de asesinados, los secuestros, las torturas y la persecución atroz de homosexuales y mujeres. Con ironía punzante, se preguntó dónde se esconde el superhéroe del feminismo cuando las mujeres son despreciadas y ejecutadas en Teherán. Esta denuncia pone de relieve la doble vara de medir de un Ejecutivo que hace bandera de los derechos sociales en España, pero que mira hacia otro lado cuando sus socios de intereses geopolíticos violan los derechos humanos más elementales.

La intervención también destacó la humillación internacional que supone para España recibir el aplauso de organizaciones terroristas como Hamás y del propio gobierno iraní. Catalá recordó que las declaraciones y el comportamiento de Sánchez han recabado el beneplácito de lo más oscuro del panorama global, algo que debería avergonzar a cualquier presidente de una nación occidental. Este alineamiento, ya sea por acción u omisión, supone una quiebra diplomática sin precedentes que aleja a España de sus aliados naturales en la Unión Europea y la OTAN.

Finalmente, Catalá acusó a Sánchez de utilizar el conflicto bélico y la propaganda para tapar los casos de corrupción que asedian a su partido y a su entorno personal. En un ejercicio de sobeactuación política, el presidente habría priorizado la movilización del electorado más radical en lugar de gestionar la crisis económica que asfixia a los españoles. El diputado cerró su discurso recordando la paradoja final: Sánchez es el presidente que más ha incrementado el gasto militar sin pasar por las Cortes, lo que confirma que su supuesto pacifismo es, en realidad, una herramienta de manipulación para intentar prolongar la agonía de un gobierno que ya se considera acabado.