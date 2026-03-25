Una segunda encuesta en tres días señala que Vox se ha dado la vuelta y el PSOE sube con el "no a la guerra"

El PP ganaría las elecciones y, según la encuesta de DYM que publica este miércoles el Diario de Navarra, incluso mejora su porcentaje de voto, aunque sólo sea en dos décimas, para llegar a un 34,6% con el que tendría entre 143 y 147 diputados.

Mientras, tal y como ya señalaba también el sondeo de SocioMétrica publicado el pasado lunes, el PSOE mejora gracias a la campaña del "no a la guerra" emprendida por Pedro Sánchez. En el caso de este estudio de DYM la subida es algo menor, pero aún así es importante: gana 9 décimas para llegar al 27,9%. Además, mejora también su previsión de escaños, aunque no mucho: si la anterior encuesta de esta firma les daba una horquilla entre 105 y 109 representantes en el Congreso, el pronóstico en esta ocasión está entre 107 y 111.

La trayectoria de los socialistas es la opuesta a la que sigue Vox, tal y como también señalaba SocioMétrica. Los de Abascal habían acumulado seis encuestas consecutivas subiendo, entre marzo de 2025 y enero de este año, cuando registraron una primera caída de tres décimas que ahora se refrenda con una nueva bajada de otras ocho.

A pesar de esa doble bajada, Vox seguiría obteniendo el mejor resultado de su historia con un 15,8% del voto que le reportarían entre 54 y 56 diputados, un poco menos que la horquilla de 56 a 59 que le daba el sondeo de enero.

Batacazo de Podemos y Sumar

Una vez más, el éxito del PSOE se basa en buena medida en el batacazo de los otros partidos de izquierdas: Sumar se mantiene más o menos en esta encuesta, pero en un porcentaje realmente bajo, el 4,9%, una décima menos que en enero.

Podemos, por su parte, se estrella: pasa del 5,1% al 3,8%, más de un punto de caída, y no lograría ni siquiera repetir los 4 escaños que tiene ahora: se quedaría en 2 o, como mucho, 3. El pronóstico para Sumar no es mucho más halagüeño: no pasaría de 8 diputados y podría incluso caer hasta 6.

Así las cosas, la hipotética alianza entre PP y Vox seguiría logrando una mayoría más que absoluta: en el mejor de los casos llegarían a los 203 diputados pero incluso en el peor se quedarían en 197, más de 20 por encima del número clave que es 176.

Por el contrario, el bloque del Gobierno se estrellaría: sólo con los escaños de los tres partidos –PSOE, Sumar y Podemos– y sólo en el mejor de los casos llegarían a 122 representantes, uno más de los que tienen ahora los de Sánchez en solitario. Pero es que en la parte baja de las horquillas la suma de las tres formaciones se queda en 115, un resultado que, en una situación normal, sería un desastre incluso si lo acumulase el PSOE.

El sondeo de DYM ha contado con un trabajo de campo de 1.000 entrevistas, realizadas entre el 19 y el 23 de este mes de marzo, es decir, ya unos días después de las elecciones en Castilla y León.