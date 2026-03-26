Cuerpo defenderá el paquete anticrisis mientras lidera las quinielas para suceder a Montero

A las puertas de una remodelación del Ejecutivo tras el adelanto electoral en Andalucía, que obligará a Pedro Sánchez a designar a un nuevo titular para la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero, el ministro Carlos Cuerpo, uno de los nombres que encabezan las quinielas para sucederla, será este jueves el encargado de defender el paquete de medidas económicas derivadas de la guerra en Irán.

Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llevado el peso de las negociaciones con los grupos parlamentarios, como principal interlocutor en la ronda de contactos en la que solicitaron un catálogo de medidas, será Cuerpo quien suba a la tribuna, reforzando así su perfil político. En el seno del Ejecutivo, algunas voces lo definen como "un buen político para el presente y para el futuro". Pese a su estilo discreto y su reconocida capacidad negociadora, su paso por el Ejecutivo no ha estado exento de desencuentros con el socio minoritario del Gobierno. En particular, con Yolanda Díaz, que llegó a tildarle de "mala persona" por su negativa a asumir las propuestas de Sumar en materia de registro horario.

Cuerpo desembarcó en el Gobierno en sustitución de Nadia Calviño, tras desempeñar el cargo de secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. Un perfil de corte técnico por el que ya apostó el presidente Sánchez y que podría volver a primar en esta ocasión. Entre las quinielas figura también el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, estrecho colaborador de Montero y pieza clave en la arquitectura de la financiación autonómica.

En Moncloa descartan, por el momento, las especulaciones sobre un eventual "superministerio", aunque no se excluye que las competencias que hoy concentra Montero puedan repartirse entre distintos responsables. Fuentes gubernamentales restan, además, importancia a que la mano derecha del presidente deba ser necesariamente una mujer. La incógnita, en todo caso, se mantendrá hasta que "Sánchez decida".

En cuanto a la votación, el Gobierno confía en sacarla adelante tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que ha comprometido su apoyo. Este miércoles, Sánchez optó por rebajar el tono y evitó calificar de "oportunistas" a los de Carles Puigdemont en materia de vivienda, consciente de que cualquier fricción podría hacer naufragar el decreto anticrisis. Distinto será el destino de la iniciativa que se limita a prorrogar el precio del alquiler, la exigida por Sumar en el Consejo de Ministros extraordinario, que no cuenta con los apoyos suficientes en la Cámara. Con todo, en Moncloa aseguran que el ala socialista seguirá implicándose en la negociación.