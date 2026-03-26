El PP pide a la JEC que suspenda el uso del DNI electrónico para votar

El Partido Popular ha solicitado ante la Junta Electoral Central la suspensión del uso de la aplicación miDNI para la identificación de votantes en la urna en procesos electorales, ante las dudas y la alarma social que se han generado después de conocerse que no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado, que es lo que serviría como garantía y mecanismo de autenticidad del documento.

Además, en caso de poder seguir utilizando la aplicación, el PP solicita a la JEC que se garantice que haya un dispositivo por cada mesa electoral con acceso a la aplicación para poder realizar la comprobación adecuada y suficiente por medio del código QR, a través de una comunicación segura y en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior.

"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", destacan en el partido.

El PP defiende en un comunicado a medios que "la democracia se construye y se defiende cada día, por eso los partidos políticos, lejos de generar dudas, deben disiparlas y trabajar para ofrecer todas las garantías a la hora de votar. Para ello es necesario, además de una obligación legal, que todas las administraciones, también la Administración Electoral, cumplan y pongan en marcha todos los medios para poder afrontar los próximos procesos electorales con un sistema de identificación seguro y con todas las garantías".