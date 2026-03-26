El PP se abstendrá en el decreto económico sobre Irán

El Partido Popular se abstendrá en el decreto económico aprobado por el Gobierno por la guerra de Irán, según han anunciado en un comunicado. "Hemos intentado que mostraran sensibilidad con las necesidades de los españoles y que se comprometieran a adecuar la tarifa de IRPF en un momento en el que los españoles tienen menos y el Gobierno recauda más", trasladan.

"No entendemos su negativa a aliviar la difícil situación que padecen cientos de miles de familias en España, pero están a tiempo de rectificar", aseguran, antes de afirmar que "puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra. Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor".

El PP sigue presionando al Ejecutivo para que "se comprometa a rebajar la carga fiscal sobre las clases medias y bajas de este país durante el debate parlamentario de hoy y anunciando esa rebaja en el IRPF. Si lo hacen, consideraremos apoyar el decreto y votar a favor de su convalidación".

Critican que "la rebaja en el precio de los combustibles no alivia en nada la situación a las personas que no utilicen un vehículo pero sin embargo si padezcan el encarecimiento en la cesta de la compra".