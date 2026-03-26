La Junta Electoral Central accede a la petición del PP e impide usar el DNI electrónico en las elecciones andaluzas

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado no permitir, por el momento, el uso de la aplicación miDNI para la identificación de votantes en la urna en las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo. La decisión se mantendrá hasta que exista la certeza de que este sistema ofrece garantías suficientes de seguridad en la verificación de los votantes.

El organismo considera que aún hay dudas sobre la fiabilidad del procedimiento, especialmente en lo relativo a la comprobación efectiva de la identidad de cada elector. Por ello, ha optado por actuar con cautela y suspender su utilización en el proceso electoral.

Esta resolución deja en suspenso la posibilidad de identificarse mediante aplicaciones digitales que replican el DNI en el móvil, una opción que se había empezado a contemplar en anteriores convocatorias.

La medida llega tras las objeciones planteadas por el Partido Popular, que alertó de posibles fallos en el sistema y reclamó mayores garantías antes de su implantación. La Junta ha asumido este criterio preventivo para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a la confianza en el proceso electoral. En consecuencia, los ciudadanos que participen en las elecciones deberán seguir utilizando documentos físicos tradicionales para acreditar su identidad en las mesas.

"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", destacaron desde el PP.

Los populares defendieron en un comunicado a los medios que "la democracia se construye y se defiende cada día, por eso los partidos políticos, lejos de generar dudas, deben disiparlas y trabajar para ofrecer todas las garantías a la hora de votar. Para ello es necesario, además de una obligación legal, que todas las administraciones, también la Administración Electoral, cumplan y pongan en marcha todos los medios para poder afrontar los próximos procesos electorales con un sistema de identificación seguro y con todas las garantías".