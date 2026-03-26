Vox abre expediente de expulsión a Iván Espinosa después de pedir un congreso extraordinario

Vox ha abierto un expediente de expulsión a Iván Espinosa de los Monteros, después de haber pedido un congreso extraordinario para debatir sobre la estrategia que sigue la cúpula del partido. Según ha podido confirmar Libertad Digital por diversas fuentes, el procedimiento se adopta sobre la base de una denuncia de un afiliado que acusa al exportavoz parlamentario de atacar a la formación, lo que incumpliría los Estatutos.

Desde el entorno de Espinosa trasladan a este periódico que "solo se ha defendido de los duros ataques vertidos contra él". Se trata de una forma de proceder similar a la aplicada con otros cargos de Vox, como Javier Ortega Smith, después de criticar algunas de las decisiones adoptadas por Santiago Abascal y la cúpula de Vox. El concejal de Madrid presentó recurso en los tribunales, lo que se espera que pueda hacer también Espinosa. Lo mismo ocurrió también con José Ángel Antelo, exlíder en Murcia, expulsado del grupo y que es diputado en la región.

Espinosa de los Monteros abandonó sus cargos en el partido como miembro del Comité de Acción Política, diputado y portavoz parlamentario hace más de dos años, pero sigue siendo afiliado, a la espera de que se resuelva el proceso abierto ahora contra él. La recogida de firmas para solicitar un congreso requiere del apoyo de un 20% de los afiliados.

Cortar la operación de raíz

La cifra total de militantes no es pública, por lo que se desconoce el número exacto de firmas necesarias, que hasta ahora superarían las 1.500. Si se confirma la expulsión de Espinosa, podría decaer el proceso abierto para solicitar un congreso extraordinario, ya que se trata de la cara más visible que lidera la petición.

De esta forma Vox abortaría la operación, como habría hecho ya hace dos años al adelantar la Asamblea en la que Abascal renovó mandato ante el temor de que pudiera presentarse un candidato que le disputara la presidencia. Aunque su liderazgo no está en cuestión, este tipo de procesos podrían herir de muerte a un partido joven si se divide la militancia.

El diputado José María Figaredo arremetió contra la petición de un congreso extraordinario asegurando que la recogida de firmas no estaba siendo transparente, ya que podía suscribir la iniciativa cualquier persona, sin necesidad de ser afiliado. La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, rechazó de plano la convocatoria. Desde entonces, se ha abierto un duro cruce de reproches entre críticos de Vox e integrantes de la formación que han salido en defensa de Abascal.

La guerra de acusaciones más cruenta se ha producido en redes sociales, tal y como recogió este periódico, donde el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha sido objetivo de las críticas más duras después de señalar a la mujer de Abascal, Lidia Bedman, por haber cobrado de una editorial que factura a Vox.