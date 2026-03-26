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Pedro Sánchez realiza una declaración desde el Complejo de La Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración desde el Complejo de La Moncloa.
26/3/2026 - 18:00
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