Adilia de las Mercedes, jurista especializada en derechos de las mujeres, ha interpuesto una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Igualdad por presunta discriminación e impago de honorarios durante la etapa en que estuvo dirigido por Irene Montero. Según ha podido saber el diario ABC, La jurista ha presentado ante notario mensajes intercambiados con Ángela Rodríguez ‘Pam’, la número dos de Montero en el Ministerio, en los que supuestamente en vez de ayudarla, intenta acallarla de forma "activa".

La demandante, una jurista hispano-guatemalteca, sostiene que fue contratada a finales de 2021 para elaborar el borrador técnico de la reforma de la legislación española sobre derechos reproductivos y aborto. Según su versión, el encargo evolucionó desde un esquema preliminar hasta la redacción completa del anteproyecto de ley, sin que se formalizara la relación contractual ni se fijara una remuneración acorde al trabajo realizado.

De acuerdo con la demanda, el encargo se habría realizado en un contexto de urgencia política para presentar el texto legislativo en un plazo breve. La jurista afirma que aceptó inicialmente una compensación limitada bajo la promesa de que la situación se solucionaría con posterioridad, una vez aprobado el presupuesto anual. Sin embargo, la jurista defiende que dicha regularización nunca llegó a materializarse. Tras entregar el borrador completo en enero de 2022, la profesional asegura que no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento formal de su autoría, pese a reiteradas solicitudes a la Administración.

Racismo

Además del impago, la demanda recoge acusaciones de racismo y por sus opiniones políticas. La jurista sostiene que fue apartada del proceso y que se intentó borrar su participación en la elaboración de la norma, impidiéndole incluso hacer pública su autoría.

La jurista ha asegurado que fue seleccionada por su experiencia internacional para, posteriormente, apropiarse de su trabajo: "El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para apropiarse de ese conocimiento y presentarlo como propio".

También ha explicado que durante años el Ministerio intentó silenciarla "una y otra vez" para "borrar" su trabajo y "apropiarse de él". "Me han obligado a llegar a los tribunales porque nadie en esa institución se preocupó siquiera por abrir una investigación ante la discriminación ejercida en mi contra de manera reiterada y sistemática", ha subrayado.

En esta misma línea, ha lanzado críticas directas a la entonces ministra, Irene Montero, a quien acusa de atribuirse públicamente la autoría de la ley. Según sostiene, en los discursos oficiales se mencionó a diversas colaboradoras, pero nunca a ella, pese a haber dedicado "meses" al texto.

Mensajes comprometedores con Pam

Según el diario ABC, entre las pruebas presentadas hay mensajes que intercambió en 2023 con la número dos de Montero, la polémica secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam. En ellos, reclamaba el correcto reconocimiento y retribución de su trabajo y se quejaba de estar sufriendo "violencia institucional". Dichos mensajes fueron registrados ante notario.

"Cuando denuncié ante la persona responsable lo que estaba sufriendo, que en ese momento era Ángela Rodríguez, ella no solo no actuó para detener esa violencia institucional reiterada, sino que se sumó activamente a ella para intentar quebrantar mi resistencia de meses contra el abuso y el autoritarismo. Mientras, Irene Montero seguía consolidando un relato tan falaz como extractivista sobre un trabajo que ni ella ni su equipo realizaron, pero que les genera a ella y a su partido enormes réditos políticos hasta hoy", ha afirmado sobre la reforma de la ley del aborto.

El núcleo de Montero en Igualdad lo niega

Por su parte, fuentes del equipo del Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero han señalado que las acusaciones que se hacen en la demanda "son todas infundadas", especialmente la de racismo o xenofobia. También defienden que la contratación que realizaron con la jurista "se hizo conforme a la ley". Exponen que se siguió el procedimiento "legalmente establecido" y que fue facturado y cobrado, tal y como señalan que corrobora el dictamen del Consejo de Estado de 2024, en el que se desestiman las pretensiones de declaración de nulidad por parte de la demandante.

De la misma manera, han avanzado que están valorando la posibilidad de emprender acciones legales "dada la gravedad de las acusaciones vertidas, los entrecomillados falsos, así como las vulneraciones en la protección de datos de carácter personal".

Por otro lado, fuentes del actual Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, han destacado que han puesto a disposición de la Justicia el expediente completo y han apuntado que colaborarán "en todo lo que se le requiera". Además, han hecho referencia al dictamen del Consejo de Estado "que no apoya las peticiones de esa persona". No obstante, han recalcado que la denuncia se debe a hechos producidos entre 2021 y 2023, correspondientes a una etapa anterior del Ministerio.