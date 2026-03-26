Sánchez anuncia ahora 325 millones en satélites como respuesta a los "desastres climáticos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no deja de presumir del liderazgo de España en la estrategia europea, nombre que ha recibido el acto en el que ha participado de eldiario, ha anunciado que el Ejecutivo lanzará próximamente, a través de la Agencia Espacial Europea, una convocatoria para el desarrollo de tres nuevos satélites. Estos enviarán datos en tiempo real y reforzarán la capacidad de respuesta, ha dicho, ante "desastres climáticos".

El proyecto supondrá un coste de 325 millones de euros, mientras las Cuentas Públicas permanecen prorrogadas desde 2023 y el presidente se congratula de su gestión. "Despegamos en sectores en los que ni soñábamos con hacerlo hace apenas unos años atrás", ha afirmado Sánchez.

"Este es el legado del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha añadido, y ha asegurado que quieren darle continuidad "ahora que acaban los fondos europeos" a través de este fondo soberano, España Crece, un proyecto al que el presidente no ha dejado de asociar promesas como 23.000 millones para levantar 15.000 viviendas al año.

Sánchez tampoco ha desaprovechado la ocasión para lanzar una crítica velada a los partidos de la oposición, PP y Vox, a los que ha acusado de no actuar como patriotas ni como partidos de Estado si no apoyan el real decreto con medidas económicas derivadas de la guerra en Irán, que se vota hoy en el Congreso de los Diputados. "Desde aquí confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que estamos atravesando. Es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado y el verdadero patriotismo", ha afirmado.

Además, el presidente ha vuelto a recurrir a la demagogia en materia de electricidad al sostener que España es el país que menos paga, mezclando el precio del mercado mayorista con la factura real que reciben los ciudadanos.