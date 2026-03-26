Sánchez nombra a Cuerpo vicepresidente primero y a Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

Despejada la incógnita. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombra al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero, mientras que Arcadi España será el nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de la hasta ahora vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien abandona el Ejecutivo para liderar la candidatura del PSOE en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. "Aportará ahora su experiencia a su tierra, a Andalucía, y la hará más próspera", ha dicho Sánchez sobre la hasta ahora mujer con más poder político "en el conjunto de la democracia".

El presidente del Gobierno ha optado por perfiles técnicos, como hizo en su día cuando Nadia Calviño abandonó el Ejecutivo para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Por primera vez desde la llegada de Sánchez a Moncloa, un hombre ocupará la vicepresidencia primera. Fuentes gubernamentales restaron importancia a que la mano derecha del presidente tuviera que ser necesariamente una mujer. En este caso, sorprende que Cuerpo, sin carnet socialista y poco dado al enfrentamiento, salvo con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, haya sido la elección del presidente. Precisamente este jueves fue el encargado de defender el paquete anticrisis votado en el Congreso de los Diputados y, a su salida, manifestó estar "muy contento".

"Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía", ha valorado Sánchez en su declaración institucional.

Sánchez también ha anunciado al sustituto de Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Arcadi España, mano derecha de Ximo Puig, asumirá la cartera tras haber sido secretario de Estado de Política Territorial desde diciembre de 2023. Con este nombramiento, Sánchez otorga mayor peso al PSPV dentro del Ejecutivo. "Es una persona recta, inteligente, comprometida que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero".

Sánchez ha halagado a la vicepresidenta saliente, diciendo que "ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico y se ha encargado de que España contase siempre con los recursos necesarios para capear las crisis inéditas", aunque, en lo que va de legislatura, Montero no ha presentado unas cuentas públicas, prorrogadas desde 2023, ni ha aprobado una financiación autonómica. Aun así, el presidente ha agradecido su trabajo y "sus numerosos aciertos", ya que a su juicio "ha hecho de España un país mejor".

El presidente ha cerrado su declaración institucional, de menos de cinco minutos, afirmando que "experiencia, integridad, solvencia técnica, solvencia, este es el perfil de este Gobierno".