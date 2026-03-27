Arranca en el Senado la Comisión sobre Adamuz a las puertas de las andaluzas

El Partido Popular ha dado comienzo a los trabajos de la Comisión de Investigación del Senado sobre el caos ferroviario. Entre los citados están Óscar Puente, José Luis Ábalos, Isabel Pardo de Vera o Koldo García, que podrían acudir en plena campaña de las elecciones de Andalucía.

La portavoz del PP, Alicia García, ha informado también de que se ha solicitado una gran cantidad de documentación para analizar la situación del caos ferroviario, no sólo lo sucedido en el tramo del AVE que, a día de hoy, sigue provocando estragos, dejando a Málaga desconectada de Madrid a través de la alta velocidad. "El responsable directo es Pedro Sánchez", ha denunciado García en rueda de prensa desde la Cámara Alta.

García ha recordado que el Gobierno sigue sin presentar los primeros Presupuestos de la legislatura, cuando llega ya a su recta final. Una carencia que influye en la falta de inversión en infraestructuras, como la red de carreteras y las vías, poniendo en riesgo la seguridad, según ha denunciado el PP.

Especialmente relevante es la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre el uso de fondos comunitarios para la red ferroviaria. García ha recordado que el Ejecutivo mantiene siempre la misma estrategia con la pandemia, el apagón o Adamuz, negándose a aclarar lo ocurrido. "Todo lo que rodea el caso Adamuz es una vergüenza que debería haber provocado dimisiones en cadena", ha denunciado, avanzando que si se percibe delito presentarán denuncia ante la Fiscalía.