Cristian Toro, campeón olímpico de piragüismo en Río 2016 junto a Saúl Craviotto en K2 200, es desde este viernes el nuevo portavoz nacional de deportes de VOX, según anunció la formación política.

"Hoy asumo este reto con orgullo y responsabilidad para devolverle a España un deporte que una, que inspire y que nos haga sentir orgullosos. Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento", dijo el expiragüista, retirado en enero de 2024.

🔴ÚLTIMA HORA | El medallista olímpico Cristian Toro, nuevo portavoz nacional de Deportes de VOX: "Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento" ¡Enhorabuena, @TORO_CT7! 🇪🇸 pic.twitter.com/Um3rgMcwMQ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 27, 2026

En un vídeo difundido en redes sociales junto al secretario general de VOX, Ignacio Garriga, Toro aseguró que "representar a España ha sido una de las cosas más importantes" que ha hecho en su vida y que quiere "aplicar en la política la misma disciplina, el mismo sacrificio, el mismo amor por España" que aprendió en su carrera deportiva.

"Quiero que el deporte que se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas y no por la ideología del gobierno de turno. Ya no compito con la pala en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso desde VOX para dejar un país mejor a nuestros hijos. Ha llegado la hora de devolver nuestro deporte nacional a lo más alto", añadió.

Cristian Toro, que nació en Venezuela pero poco tiempo después se trasladó a España para instalarse junto con su familia materna en la localidad de lucense de Viveiro, cumplirá 34 años el mes que viene y fue cuatro veces subcampeón del mundo y dos veces de Europa.

En los Mundiales de Racife (República Checa) en 2017 fue plata en K2 200 y en K4 500 y en los de 2018 en Montemor-O-Velho (Portugal) también plata en K2 200 y K4 500.

En los campeonatos de Europa de Belgrado 2018 se colgó el oro en K2 200 y K4 500.