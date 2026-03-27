La Audiencia Nacional concede la libertad condicional a Pablo Crespo, ex número dos de Gürtel

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, el que fuera considerado lugarteniente de la trama de corrupción y secretario de organización del Partido Popular en Galicia. Según recoge un auto adelantado por el diario El País y confirmado por la agencia EFE, el expolítico abandona la reclusión tras haber cumplido más de dos terceras partes de su límite máximo de condena, fijado legalmente en dieciocho años.

La decisión del magistrado José Luis Castro, que cuenta con el apoyo explícito de la Fiscalía, valora el "escaso riesgo de reincidencia" del interno y la lejanía en el tiempo de los hechos delictivos, que se remontan al año 2009. Crespo ha pasado más de doce años recluido en centros penitenciarios, de los cuales los últimos tres los ha cumplido bajo el régimen de tercer grado o semilibertad, lo que le permitía salidas regulares.

En su resolución judicial, el juez destaca de manera positiva "la conducta normalizada durante la condena" y el "buen uso del régimen abierto" por parte del antiguo cargo autonómico. Además, se tiene en cuenta que el exdirigente desarrolla en la actualidad una actividad laboral en el exterior y que está haciendo frente a los pagos derivados de su responsabilidad civil. Estos abonos se realizan a través de embargos y de aportaciones mensuales de 100 euros, un esfuerzo que se considera suficiente junto al hecho de que "cuenta con apoyo familiar vinculante y positivo".

Con todas estas consideraciones sobre la mesa, el magistrado concluye que "existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la Junta de Tratamiento". De este modo, se determinan como cumplidos todos los requisitos exigidos por la legislación penitenciaria para otorgarle el último grado de cumplimiento de una pena privativa de libertad en el sistema español.

La medida, no obstante, no entrará en vigor de manera automática. La puesta en libertad será efectiva en el momento en que el auto firmado durante esta jornada adquiera firmeza. Esto sucederá previsiblemente en un plazo de cinco días si no se presentan recursos en contra, una circunstancia altamente probable dado el visto bueno previo del Ministerio Público.

Hasta la extinción total y definitiva de la pena, prevista para el año 2031, Crespo deberá acatar una serie de obligaciones estrictas. Entre ellas, la resolución establece que tendrá que fijar un domicilio de residencia permanente y comunicar cualquier cambio del mismo a las autoridades judiciales. Asimismo, será objeto de un seguimiento continuo por parte del centro de inserción social donde hasta la fecha permanecía y estará obligado a pedir autorización judicial para realizar cualquier desplazamiento fuera de su ámbito de control.

Pablo Crespo Sabarís, nacido en Pontevedra en el año 1960, es conocido por haber sido el número dos del caso Gürtel. Tras ejercer varios puestos de confianza en el seno del Partido Popular Gallego, ocupó la secretaría de organización de la formación regional entre 1996 y 1999. Asimismo, fue diputado por la provincia de Pontevedra a finales de los años noventa. La condena más severa a la que tuvo que hacer frente llegó en 2018 por la denominada primera época de la trama, con una pena que el Tribunal Supremo rebajó posteriormente en 2020 a treinta y seis años y ocho meses de prisión.