"Los propietarios son tratados como delincuentes": clamor en la UE contra Sánchez por la okupación

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha debatido esta semana varias reclamaciones de españoles afectados por el problema de la okupación, ante el desamparo que sufren en España. Las leyes antidesahucios promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, en respuesta a las exigencias de Sumar y Podemos, favorecen la proliferación de delincuentes que se apropian de viviendas con absoluta impunidad.

Una situación que lleva a los propietarios a procesos muy largos y dolorosos para intentar recuperar sus inmuebles, hasta el punto de someterse, incluso, a tratamientos psicológicos para poder afrontarlo. Especialmente graves son las situaciones de pensionistas que completan su asignación alquilando un inmueble por el que deben seguir pagando gastos, sin que el inquilino abone el precio de vivir en la casa.

Por ello, los afectados han recurrido a Europa para pedir que actúe, dada la dejadez del Ejecutivo, que acaba de aprobar otro decreto contra los propietarios después de que el Congreso tumbara las medidas antidesahucios, y que no será validado por el Parlamento, pero estará en vigor un mes, lo que está generando un caos jurídico y legal. La petición debatida ha quedado "abierta", lo que significa que la Comisión de Peticiones enviará una carta al Gobierno para advertir de las denuncias.

Además, la Comisión Europea deberá debatir y pronunciarse al respecto en la próxima reunión, y se abre la vía para que en el futuro se pueda enviar una misión a España que analice la situación, como ocurrió con las misiones por el Estado de Derecho, la central nuclear de Almaraz o los asesinatos de Barbate. Se calcula que más de 21.000 familias están afectadas por la inquiokupación.

La denuncia del PPE

La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha avanzado que su partido votaría a favor de enviar un grupo de eurodiputados para estudiar este grave problema, especialmente acusado en el caso de Cataluña. Monserrat ha mostrado su apoyo a los afectados y ha denunciado que Pedro Sánchez "vulnera la Constitución al no proteger la propiedad privada, prorrogando medidas que permiten la ikupación ilegal".

También ha recordado que España es uno de los países que más fondos europeos ha recibido, pero "sigue a la cola de Europa en vivienda social" ya que "apenas tiene un 2,5% frente al 9,3% de la media europea". La eurodiputada del PPE Elena Nevado ha denunciado la "frialdad del Gobierno de España ante los escalofriantes problemas que enfrentan las víctimas de la okupación".

"Los propietarios son tratados como delincuentes mientras se protege a los okupas", ha criticado, y ha exigido a la Comisión Europea que inste a los Gobiernos a proteger la propiedad privada, ya que es un derecho fundamental. El Parlamento europeo ha aprobado recientemente un informe sobre la crisis de la vivienda que condena el fenómeno de la okupación y exige mecanismos de desalojo rápido y eficaz.