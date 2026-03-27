La investigación de la trama de corrupción en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) sigue avanzando y cuenta ya con pruebas perfectamente delatoras de la realidad de lo ocurrido en esa institución. Una de esas pruebas encontradas fue publicada recientemente por Libertad Digital. Se trata de un surtidor para llevarse el gasóleo que se compraba para el centro de estudio del cáncer. Pues bien, unos días después y con toda urgencia, se ha dado orden de retirar el surtidor y eliminar rápidamente la evidencia de ese presunto robo de recursos.

Este diario accedió a las fotografías y dejó constancia del nivel al que llegó una trama sobre la que pesa una acusación de haberse llevado fondos por valor de 25 millones de euros por medio de un entramado societario y de contratos mercantiles.

Hay que recordar que, pese a que ya se presentó una querella en el año 2020 para denunciar lo que ahora se evidencia, las negativas del Gobierno y la falta de apoyo a aquella investigación dejaron en dique seco el estudio de un caso que apuntaba a un alto grado de corrupción en uno de los centros de investigaciones más emblemáticos de España: el CNIO. Más tarde, ya en 2025, un alto cargo del CNIO denunció el robo de 25 millones de esos mismos programas de lucha contra el cáncer en contratos públicos cerrados a lo largo de años. Dos empresas de excargos de la entidad quedaban señalados por haberse lucrado presuntamente con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que, directamente, ni se realizaba ninguna prestación real ni se supervisaba nada, bajo la protección del gerente, Juan Arroyo, según los directores de Operaciones y Compliance.

La investigación judicial prosiguió. Y ahora las evidencias apuntan a un grado de presunto robo de recursos que no se ha dejado por el camino ni páginas de auténtica rapiña cutre. Y entre ellas se encuentran, con especial protagonismo, la fotografías publicadas por Libertad Digital y que revelan la instalación hasta de un surtidor de gasóleo para poder llevarse el combustible que se compraba para el CNIO.

Ahora este diario publica las fotografías que prueban que se ha dado orden de retirar ese surtidor de inmediato ante la publicación de la noticia.

Una querella ignorada desde 2018

No debe olvidarse que la investigación de este caso de presunta corrupción ha sido toda una carrera de obstáculos. Vox presentó en 2020 una querella por malversación contra la cúpula del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el principal centro de investigación contra el cáncer, dependiente del Ministerio de Ciencia que lideraba por aquellas fechas Pedro Duque. El texto de la acusación incorporaba pruebas de que el ministro socialista había sido avisado con detalle el 4 de septiembre de 2018 de todo lo que ocurría en el organismo. Los mails desvelados en aquel momento confirmaron, efectivamente, que la presidenta del Comité de Empresa había comunicado a Pedro Duque la existencia de contrataciones irregulares a las que aludió el texto de la querella. Es más, se le solicitó una intervención para frenar los comportamientos querellados. Y, a la vista, de la presentación de la querella, parece evidente que la respuesta fue no hacer nada.

El texto de los mails señaló que "lo primero me gustaría disculparme por tener que molestarle, pero que es necesario que conozca el problema que le voy a exponer […] por ello le solicito una reunión con carácter urgente con usted o con alguien de su equipo y de su confianza para contarle y mostrarle toda la información de la que disponemos".

La presidenta del Comité de Empresa aclaró que, si había decidido llegar a alertar al ministro, era porque "tras la reunión mantenida con su secretario general de Coordinación de Política Científica, Rafael Rodrigo Montero, responsable directo del CNIO, tenemos serias dudas de que se vaya a hacer algo al respecto de los problemas trasladados, problemas serios e importantes desde nuestro punto de vista".

Dudas sobre adjudicaciones y uso de fondos públicos

¿Y cuáles eran esos problemas? Pues nada menos que irregularidades en "contrataciones. Opacidad en los datos, subcontratación de personal científico (con posible cesión ilegal de trabajadores). Adjudicación repetitiva a las mismas empresas por valor de 49.000 – 49.900 euros (en lo que va de año unos 3 millones de euros, cifras sacadas de las licitaciones que aparecen en la plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda). Problemas de la estabilización de 100 plazas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018".

La querella exigió la citación al ministro en condición de testigo para que explicase si su organismo había permitido que un entramado de sociedades se hubiera dedicado a cargar gastos injustificables en las cuentas de la joya de la corona del Ministerio de Ciencia a razón de cinco millones de euros en el conjunto del año.