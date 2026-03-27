Sánchez cede más poder al País Vasco: control en aeropuertos y más competencias en extranjería para la Ertzaintza

Nuevos traspasos y ampliación de transferencias. Esa es la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener a sus socios y asegurar que, en ningún caso, peligre su apoyo parlamentario. El PNV respaldó en 2023 la investidura de Pedro Sánchez a cambio de culminar el traspaso de competencias en un plazo de dos años.

En la tercera comisión bilateral entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el jefe del Ejecutivo, apenas dos meses después de la celebrada en enero, en la que se evaluó el grado de cumplimiento de los acuerdos entre ambos gobiernos, el Gobierno vasco ha obtenido tres concesiones en materia de seguridad: reforzar el régimen sancionador relativo al porte de armas blancas, modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva y un acuerdo para una participación operativamente útil de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado.

A ello se suma una de sus principales reivindicaciones en materia aeroportuaria. "Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", ha señalado Pradales en rueda de prensa en La Moncloa.

Asimismo, ambas partes han cerrado acuerdos en el ámbito financiero con el ICO, para mejorar el sistema de financiación de las pymes, así como el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios, la inspección pesquera, la seguridad privada y el tráfico, con la asunción de la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial.

"Hemos insistido en la necesidad de que Euskadi obtenga el estatus de frontera norte, y hemos propuesto crear una subcomisión bilateral para trabajar esta cuestión", ha afirmado Pradales, sin que por el momento se haya materializado esta aspiración.

En el plano económico, y en relación con las consecuencias derivadas de la guerra en Irán, el lehendakari ha planteado nuevas medidas. En ese sentido, ha puesto sobre la mesa una propuesta para "convertir en estructurales las medidas relacionadas con los costes energéticos" que favorezcan la competitividad de la industria vasca. Asimismo, ha solicitado rebajar el IVA en productos como la carne y el pescado del 10% al 4%.

En materia sanitaria, y ante las huelgas médicas que se suceden en distintos puntos del país, el Gobierno vasco ha reclamado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "ponga fin al conflicto laboral" y "atienda la falta de médicos".

Uno de los principales interlocutores con el Gobierno vasco era el actual ministro de Hacienda, Arcadi España en su cargo como Secretario de Estado de Política Territorial. El lehendakari ha indicado que en julio debería producirse otra reunión para seguir avanzando. El ministro Ángel Víctor Torres, ha dicho que "hay quienes critican que haya más traspasos con unas comunidades que con otras, pero es que muchos de los acuerdos del día de hoy lo lleva pidiendo el País Vasco desde hace muchísimos años y hay comunidades que no piden nada acorde a sus Estatutos de Autonomía o a La Constitución", ha justificado el ministro.