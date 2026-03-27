Yolanda Díaz, la principal damnificada con la salida de Montero

El nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno, otorgándole el máximo nivel para sustituir a quien calificó como "mejor política que he conocido nunca", María Jesús Montero, deja a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una posición comprometida, tras varios desencuentros entre ambos. El más sonado se produjo cuando la ministra de Trabajo le tachó de "mala persona" por su postura respecto a la reducción de la jornada laboral.

Otros desaires relevantes se han producido a cuenta del registro horario, después de que esta semana señalara en una entrevista en Cadena Ser que "es inaudito que Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra", así como en el Consejo de Ministros extraordinario, cuando los ministros de Sumar plantaron al ala socialista del Gobierno. Reclamaban introducir medidas en vivienda en el decreto, pero Cuerpo, entre otros, se negó para lograr el consenso necesario en el hemiciclo.

Precisamente, la dirigente de Sumar encargada de defender la posición de su grupo parlamentario en el debate del decreto anticrisis cargó con dureza contra el ministro. "Será lo que hagamos una y mil veces porque no vamos a dejar de negociar", afirmó Aina Vidal, quien también recalcó de forma tajante cómo "de forma irónica todas las medidas que más repiten ustedes, de las que más pecho sacan y con un impacto más positivo para la ciudadanía, son propuestas tiradas adelante por Sumar y con un no inicial del PSOE".

No solo eso. La dirigente de Sumar arremetió también contra Cuerpo al afirmar que "es muy importante hablar idiomas y además luce muchísimo cuando es el japonés pero creo, señor Cuerpo que no va a tardar usted en decir en público que estafar a los trabajadores y a la seguridad social dos millones y medio de horas extraordinarias cada semana es un robo", sacando a la luz la crisis de Gobierno vivida el pasado viernes.

Este ascenso del ministro, que comenzó como técnico en la sombra y sin carnet socialista, sitúa a Díaz en una posición delicada. Pese a ello, le ha trasladado su enhorabuena a través de las redes sociales y ha expresado su deseo de afrontar "los retos pendientes" en el país.

Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera y bienvenido Arcadi España al Consejo de Ministros y Ministras. Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando los retos que aún tenemos pendientes en nuestro país. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2026-03-26T18:30:29.180Z

La elección de Cuerpo, en un rol similar al que desempeñaba Nadia Calviño, actúa como un dique de contención frente a Yolanda Díaz. A partir de ahora, las divergencias serán más visibles y resonarán con mayor intensidad.