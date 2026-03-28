El chantaje de Marruecos a Sánchez: inmigración, indultos y macrocentros islámicos

La injerencia de Marruecos en España, especialmente desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, es cada vez mayor. Una de las armas de presión más utilizadas por el rey Mohamed VI contra el Ejecutivo español es la inmigración, junto al intento de cercar ciudades que Rabat considera "ocupadas" como son Ceuta y Melilla. Todo ello en un contexto de creciente tensión entre ambos países, en el que también se enmarca el caso Pegasus, por el que el móvil del presidente fue infectado con el software espía en 2021, con sospechas que apuntan a Marruecos

Los métodos utilizados por el país vecino son claros: elevar su influencia político-religiosa mediante proyectos como macrocentros islámicos y al mismo tiempo poner en jaque las fronteras que separan ambas naciones facilitando la llegada de miles de inmigrantes para que crucen de forma inmigración ilegal a España como pasó en junio de 2022 en Melilla o liberando presos, incluidos terroristas o condenados a muerte. En este sentido, hay que recordar que el rey de Marruecos ha liberado en menos de un año a más de 20.000 presos, incluidos terroristas y algunos sentenciados a muerte. También se pudo ver este chantaje en junio del año 2022 cuando Marruecos puso contra las cuerdas la valla de Melilla enviando a casi 2.000 inmigrantes para que cruzasen de forma ilegal a España.

Además, según pudo saber este diario, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, le dijo al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en una conversación telefónica del 18 de noviembre de 2020, que Marruecos estaba permitiendo la salida de inmigrantes hacia España. Esta conversación fue grabada por el propio Koldo y forma parte de las pruebas intervenidas por la UCO en la investigación del caso Koldo, que instruye el Tribunal Supremo.

Regularización masiva de inmigrantes

En este contexto de inmigración ilegal no hay que olvidar que el Gobierno ha anunciado que va a regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. Esto ha generado avalanchas y colapso en los aledaños de los consulados de países como Marruecos, Argelia o Pakistán. Como consecuencia de ello, Libertad Digital se desplazó al consulado de Marruecos en Madrid para sondear la situación de los ciudadanos que estaban gestionando la regularización. La mayoría, muy contenta con la noticia, agradeció al Gobierno su decisión diciendo: "Viva Pedro Sánchez".

Tal ha sido el buen recibimiento que los consulados de Marruecos han ampliado el horario para atender a sus ciudadanos incluso en fin de semana. Libertad Digital lleva tiempo alertando de que esta regularización por la vía rápida puede poner en peligro la seguridad de España ante la posibilidad de fraude en la documentación, sobre todo ocultando los antecedentes penales.

De hecho, hace unas escasas semanas detectaron a decenas de marroquíes falsificando documentos en Tetuán para obtener los visados con métodos ilegales. Fue el consulado español el que denunció varias irregularidades en la documentación presentada por ciudadanos marroquíes.

Macrocentros islámicos y 2,5 millones de musulmanes en España

Y Marruecos no solo maniobra con sus ciudadanos para expandir su influencia en España. Libertad Digital informó de que el rey Mohamed VI planea crear un macrocentro islámico en Melilla con un presupuesto de ocho millones de euros. Su creación elevaría aún más la influencia político-religiosa de Marruecos en territorio nacional, especialmente en Melilla, un territorio "ocupado por España" para Marruecos.

En este contexto de situación problemática de España con Marruecos, en un informe reciente del CEU Cefas, que confirma la islamización de España, -que ya cuenta con 2,5 millones de musulmanes-, los investigadores alertan de posibles riesgos con esta población. Uno de ellos es el afán por conquistar nuevamente lo que fue Al-Ándalus o ciudades como Ceuta y Melilla. Y es que el 65% de estos musulmanes procede de Marruecos.

Esta presión migratoria del país vecino y de otros países de África ha llevado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a tomar decisiones como la de reforzar el tramo de la valla de Melilla en el que intentaron cruzar ilegalmente a España casi 2.000 subsaharianos en junio de 2022.