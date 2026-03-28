⁠Montero abandona el Gobierno entre escándalos y polémicas: ¿tendrá el peor resultado del PSOE en Andalucía?

La llegada de María Jesús Montero a tierras andaluzas ha sido recibida con rechazo. Montero se presenta como la salvadora mesiánica de una región que ya le dio la espalda al socialismo. Bajo un aura de poder omnímodo, Montero pretende rescatar a los ciudadanos de un supuesto deterioro que, paradójicamente, ella misma ayudó a forjar durante sus años en la Junta de Andalucía. Los analistas no pasan por alto que esta huida hacia adelante busca ocultar un historial de gestión marcado por el castigo sistemático a las clases medias y productivas de España.

El historial que arrastra la ministra es, cuanto menos, desolador. Se le recuerda por haber batido todos los récords de recaudación mediante lo que se define como una auténtica "extorsión fiscal", detrayendo de los bolsillos de los españoles más de 180.000 millones de euros adicionales entre impuestos y cotizaciones. Esta voracidad recaudatoria no ha servido para mejorar los servicios públicos, sino para alimentar la maquinaria de un gobierno sanchista que se ha mostrado incapaz de aprobar presupuestos en tiempo y forma, delegando su supervivencia en concesiones a los enemigos de la nación.

La mano derecha de María Jesús Montero y los ERE

La sombra de la corrupción planea de forma constante sobre el entorno más cercano de Montero. Se mencionan nombres propios como el de Carlos Moreno, su número dos en el Ministerio, acusado de cobrar comisiones ilegales a cambio de favores fiscales, o Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, imputado en el turbio caso de las ayudas a la empresa Plus Ultra. Esta red de presuntas irregularidades, que incluye también favores en contratos durante la pandemia y sospechas en el Tribunal Económico Administrativo Central, dibuja un panorama de degradación institucional sin precedentes bajo su mando.

En el ámbito judicial, el programa denuncia la maniobra del Tribunal Constitucional, liderado por Cándido Conde-Pumpido, para lavar la cara a los implicados en el fraude de los ERE. Montero defiende que "todo fue un invento del Partido Popular, ignorando las sentencias previas del Tribunal Supremo". Esta actitud de desprecio a la legalidad y a la independencia judicial es vista como una táctica para proteger a sus compinches y reescribir la historia de una de las etapas más negras de la corrupción en España.

Respecto a las perspectivas electorales en Andalucía, el contraste entre la estabilidad que ofrece Juanma Moreno y el proyecto agotado del socialismo es evidente. Mientras el PP se consolida por encima del 40% de los votos, el PSOE de Montero se enfrenta a un posible batacazo histórico, pudiendo incluso ser superado por Vox en algunas provincias clave como Málaga. La gestión de Moreno, aunque criticada desde la derecha por su tibieza en ciertos aspectos, ha logrado pacificar una región que antes solo ocupaba portadas por escándalos de malversación.