Sánchez asumirá el protagonismo en Andalucía para taponar el hundimiento de Montero

Tanto el Gobierno como Ferraz se volcarán en la campaña electoral de María Jesús Montero. El resto principal será movilizar a su electorado, al que consideran que se les "queda en casa", y aprovechar el alto nivel de conocimiento que los andaluces tienen de la candidata, aunque las encuestas reflejan que Montero ha sido una de las líderes peor valoradas.

La idea de campaña, según fuentes próximas a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, es "hacer pedagogía" para sumar los votos necesarios que eviten una debacle electoral al estilo de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Advierten que "cada territorio es un mundo", por eso quieren que el eje de la campaña pivote sobre el sistema público, con la sanidad como bandera.

Tras ocho años en el Gobierno y manteniendo su escaño como diputada, Montero ha dicho "estar a la carrera" y no tener tiempo para sentimentalismos. Los cargos que ha ocupado la han convertido en "la mujer con más poder en democracia", según se autodefinió, y en su entorno confían en que su preparación del proyecto de financiación autonómica y su paso por el Consejo de Ministros le otorguen una ventaja y una "ventana de oportunidades".

El presidente Pedro Sánchez estará muy presente en la campaña, así como Salvador Illa, con quien Montero ha mostrado una complicidad tan evidente que llegó a lograr que el presidente catalán retirara los presupuestos como favor, evitando así forzar una negociación con ERC y la Hacienda catalana que los independentistas reclaman y que habría corrido en contra de la estrategia de Montero en Andalucía.

Andalucía, la comunidad más poblada de España, con Montero como candidata, mano derecha de Sánchez tanto en el Gobierno como en Ferraz, como número dos del PSOE, convierte esta cita electoral en un desafío de primera magnitud, que puede interpretarse como la antesala de unas elecciones generales.

El desafío será que el PSOE recupere terreno frente a las encuestas, que sitúan a Montero incluso por debajo del suelo histórico de 2022 cuando tan solo logró 30 diputados con Juan Espadas. Confían en que "el sanchismo mueva" votos, como ocurrió en las generales, cuando incrementó en 500.000 sufragios los resultados de las autonómicas de Espadas. Reconocen, sin embargo, que la plaza "es complicada" y que la fecha de las elecciones no lo facilita.