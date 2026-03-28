Zapatero, sin escapatoria: su doble moral con EE.UU. y los chanchullos de Plus Ultra

La sombra de la corrupción y la falta de transparencia vuelven a cernirse sobre la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El exmandatario socialista ha intentado esquivar las preguntas sobre sus millonarios ingresos acogiéndose a un cínico concepto de la esfera privada. Para Libertad Digital, resulta inadmisible que quien fuera el máximo representante de la nación utilice su antigua tarjeta de presidente y la agenda del actual Gobierno para hacer presuntos negocios opacos mientras se envuelve en la bandera de la protección de datos para ocultar el origen de sus fondos.

Uno de los puntos más escandalosos analizados es el cobro de 450.000 euros a través de la sociedad Análisis Relevante, una empresa instrumental, presuntamente vinculada al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. No se trata solo de los ingresos directos del expresidente, sino de un entramado familiar en el que sus propias hijas habrían percibido cerca de 200.000 euros adicionales. Este flujo de dinero coincide sospechosamente con las fechas en las que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de euros de dinero público en una compañía aérea que apenas contaba con un avión operativo, lo que refuerza la tesis de una mediación interesada a costa del contribuyente.

El cinismo de Zapatero alcanza su cota máxima al hablar de su relación con la narcodictadura venezolana. El expresidente ha tenido la desfachatez de calificar como "labor humanitaria" y "no remunerada" su constante presencia en Caracas, pretendiendo que los ciudadanos crean que su mediación para liberar presos políticos es un acto altruista. Sin embargo, los hechos apuntan a una realidad mucho más sórdida: Zapatero actúa como el principal blanqueador internacional del régimen de Nicolás Maduro, manteniendo una "amistad personal" con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, responsables directos de la represión en el país caribeño.

La situación judicial de Zapatero

Desde el ámbito judicial, Luis María Pardo señala que la situación de Zapatero podría dar un vuelco inminente. La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, una vez se levante el secreto de sumario, podría revelar indicios racionales de criminalidad que desemboquen en una imputación formal. La conducta del expresidente es, como mínimo, éticamente reprochable, pero las cifras que se manejan en concepto de asesorías y los vínculos con empresas favorecidas por el Estado sugieren una trama de tráfico de influencias que no puede quedar impune bajo el pretexto de la intimidad.

El alcance de los negocios de Zapatero no se limita a Venezuela. El Programa de Cuesta destaca su papel como nexo con el gigante chino Huawei y el sistema de escuchas policiales Sitel, así como su implicación en el Gate Center. Este centro de influencia en China parece ser la punta de lanza de una estrategia de aproximación de la izquierda española a intereses asiáticos. La presencia de Zapatero en consejos de administración y foros internacionales siempre parece ir acompañada de contratos públicos y beneficios para empresas con intereses muy alejados del bien común de los españoles.

La confesión de Víctor Aldama ha sido el último clavo en el ataúd de la pretendida pulcritud del entorno socialista. Aldama ha señalado directamente el cobro de comisiones millonarias —se habla de 10 millones de euros en Panamá— relacionadas con el rescate de Plus Ultra y la gestión de cupos de petróleo venezolano. Esta estructura societaria en paraísos fiscales habría servido, presuntamente, para canalizar la financiación irregular del PSOE, situando a Zapatero como el mediador imprescindible entre el Palacio de la Moncloa y las tiranías bolivarianas en un intercambio de favores que apesta a corrupción sistémica.