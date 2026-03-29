Sánchez, aterrorizado ante los nuevos audios de la cloaca

El avance de las investigaciones sobre la denominada trama de la cloaca del PSOE revela un escenario de corrupción institucional sin precedentes que apunta directamente al corazón de Ferraz. Las nuevas informaciones publicadas por el diario El Confidencial no solo confirman la existencia de esta estructura paralela, sino que ponen nombre y apellidos a quienes financiaron las operaciones destinadas a socavar el Estado de derecho para proteger a Pedro Sánchez y su entorno.

Lo más sangrante de este nuevo capítulo es la procedencia del dinero utilizado para sufragar estas actividades ilícitas. Según los audios revelados, parte de los fondos salieron directamente de la campaña electoral de Salvador Illa. Se ha documentado al menos un pago de 20.000 euros camuflado como una supuesta campaña publicitaria en un medio de comunicación afín, dirigido por la desaparecida Patricia López, que en realidad servía para financiar el acoso y derribo de jueces y agentes de la UCO.

Resulta difícil creer que el actual presidente de la Generalidad, Salvador Illa, permaneciera ajeno a este desvío de fondos electorales para fines tan espurios. El modus operandi era sencillo pero eficaz: el partido pagaba por la inserción de un banner publicitario y, bajo esa cobertura legal, el dinero se destinaba a una maquinaria de guerra jurídica y mediática contra quienes osaban investigar al sanchismo.

La cronología de la cloaca del PSOE

La cronología de los hechos es reveladora y sitúa la reunión fundacional de esta cloaca el 25 de abril de 2024, en la planta noble de Ferraz. Este encuentro se produjo apenas veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez publicara su ya famosa "carta del presidente enamorado". Ahora sabemos que aquel gesto de victimismo no respondía a un sentimiento romántico, sino a una estrategia desesperada ante la inminente imputación de su esposa, Begoña Gómez.

El objetivo central de esta red no era otro que establecer un cordón sanitario judicial para blindar a la mujer del presidente. Para ello, se puso en marcha una campaña de ataques sistemáticos contra magistrados como Juan Carlos Peinado, Viezma y García Castellón, así como contra fiscales de la talla de Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción, y su colaborador Grinda. Ningún servidor público que cumpliera con su deber parecía estar a salvo de las garras de esta estructura.

El elenco de personajes que formaban parte de este equipo es una radiografía del sanchismo más puro. Bajo la batuta de Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez, se encontraban figuras como Antonio Hernando, director adjunto del gabinete de presidencia; Jon Antolín, jefe de prensa del PSOE; y Juanfran Serrano, el número dos de Cerdán que fue blindado por el partido tras ser señalado por la justicia. También aparece Leire Díez, una figura estrechamente vinculada a la trama Sepi y a los polémicos contratos de las mascarillas durante la pandemia.