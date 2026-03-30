Carlos Cuerpo presume de ser de izquierdas pero evita afiliarse al PSOE

El nuevo vicepresidente primero y ya ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que es de "izquierdas" pero ha evitado pronunciarse respecto a si se afiliará al PSOE, algo que puede significar que tiene muchas dudas sobre sacarse el carné socialista. Algo que cuadra perfectamente con el contexto de corrupción que cerca a la formación de Pedro Sánchez.

Cuerpo ha evitado pronunciarse durante una entrevista en la cadena SER, en la que le han preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está, algo que chirría aún más al estar ahora en un cargo de mayor relevancia dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. El nuevo vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está "muy cómodo con las políticas socialdemócratas que está haciendo este Gobierno".

"Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia", ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que "por supuesto" es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta "qué significa tener perfil político", dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas "desde lo técnico y con rigor". No obstante, ha añadido que también tiene su forma de "afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos", con diálogo y "tendiendo la mano".

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que "bajan las probabilidades de que suceda finalmente". Por lo tanto, ha precisado que se quedó "muy contento" cuando le llamó Sánchez para comunicárselo.