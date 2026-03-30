Ferraz confía en "ganar" en Andalucía y descarta un sorpasso de Vox

Desde una perspectiva histórica, y tras Extremadura, Andalucía ha sido el principal pilar en todas las victorias electorales del Partido Socialista en unas generales. Por ello, el partido busca rentabilizar el efecto Pedro Sánchez en la campaña electoral, con el objetivo de frenar la tendencia negativa registrada en las últimas citas con las urnas y combatir el abstencionismo.

En Ferraz confían en revertir las encuestas que sitúan a María Jesús Montero incluso por debajo del suelo histórico de 2022. "La realidad es que el PSOE siempre ha sacado un resultado mejor que todos los que daban esas encuestas", ha defendido la secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta, Enma López, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal pasando por alto que en Extremadura el PSOE perdió diez escaños, Pilar Alegría obtuvo cinco asientos menos en las Cortes de Aragón y en Castilla y León el partido apenas logró sumar dos procuradores.

"Vamos a trabajar para subir las encuestas de Andalucía", reconocen fuentes socialistas, que confían en reforzar su discurso amparado en el 'no a la guerra', al que se sumará la primera reunión de la Global Progressive Mobilisation, en la que Pedro Sánchez se presentará como el líder más "alabado" internacionalmente.

"Nosotros vamos a ganar, no estamos preocupados por ningún sorpasso", ha sostenido Enma López en referencia al partido de Santiago Abascal. "Nosotros partimos a estas elecciones andaluzas con la mejor candidata posible, que es María Jesús Montero, con un proyecto espectacular y con una oposición muy bien hecha durante estos últimos años al gobierno de Moreno Bonilla", ha añadido pese a que la candidata ha sido valorada en las encuestas como una de las peores líderes políticas.

Su estrategia pasará por reforzar y capitalizar el alto grado de conocimiento que los andaluces tienen de la candidata, que no solo mantendrá su escaño como diputada, sino también su posición como número dos del PSOE, lo que le permitirá seguir formando parte de todas las decisiones estratégicas del partido.