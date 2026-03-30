Problemas para Aagesen en el caso Forestalia: testigos afirman que el hombre clave asesoró al Ministerio tras jubilarse

La UCO medioambiental ha avanzado en su investigación del caso Forestalia. Y si las conexiones con Teresa Ribera parecen obvias, tampoco puede descartarse la extensión de la sombra hasta la actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La figura clave del caso por la parte pública parece ser Eugenio Domínguez, subdirector del Ministerio para la Transición Ecológica hasta junio de 2023 y persona que pedía tramitar él personalmente todos los expedientes que afectasen al otro gran protagonista del caso: Fernando Samper, el máximo responsable de Forestalia, la gran beneficiada del caso por las licencias autonómicas del Gobierno socialista de Aragón en época de Lambán y de las otorgadas desde el Ministerio. Y no debe olvidarse que en ese departamento ya era secretaria de Estado la actual ministra Sara Aagesen. Pero, además, la UCO ha detectado varios testigos que apuntan a que, tras su jubilación, Domínguez siguió asesorando al Ministerio. Y la pregunta clave es si mantuvo influencia tras la salida de Ribera y el ascenso de Aagesen como ministra.

La UCO medioambiental lo detalla de la siguiente manera: "Eugenio Jesús Domínguez Collado –ex subdirector general de Evaluación Ambiental–. Figura central en la trama descrita por la práctica totalidad de los testigos". Y añade: "Múltiples declaraciones –Elena Pardo, Elvira Bocos, Juan Manuel Miguez, entre otros– le señalan como el responsable de asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia, una práctica calificada como 'extraordinaria'".

Es más, "se le acusa de haber creado un sistema de tramitación paralelo, derivando estos expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo su supervisión directa". Y el testimonio de Elena Pardo añade que Domínguez Collado "acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral", un detalle que subraya una relación inusualmente estrecha.

Pero la UCO medioambiental de la Guardia Civil aporta más. Y señala que "varios testigos –Álvaro Carretero, Elena Pardo– manifiestan que, tras su jubilación, continuó su actividad como 'asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente', presuntamente para seguir facilitando la tramitación de dichos proyectos".

Trato privilegiado a Forestalia bajo sospecha

La UCO apunta todo ello como clave para entender el auge de Forestalia: "Empresa promotora de proyectos de energía renovable que, según se desprende del conjunto de las declaraciones, es la principal y casi exclusiva beneficiaria de las presuntas irregularidades procesales investigadas. Los testimonios apuntan a que sus expedientes recibían un trato diferenciado y privilegiado".

Todo ello, tras apoyarse Domínguez en una sociedad pública dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero: "Tragsatec. Empresa pública cuya función original era prestar asistencia técnica no obligatoria a los equipos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Según los testimonios de Pablo Font y Juan Manuel Miguez, su rol fue transformado bajo la dirección de Domínguez Collado". Y pasó de ser un "apoyo opcional a convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia. El testigo Pablo Font De La Fuente calificó al equipo de Tragsatec que servía a Domínguez con la expresión 'guardia pretoriana', quienes, según su declaración, emitían los informes que le llegaban al subdirector ya redactados para su firma".

Hay que subrayar que el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez Collado, mantenía una relación "inusualmente estrecha" con Forestalia. Y que Eugenio Domínguez Collado dejó de ser subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en junio de 2023.

Por esas fechas, el trato con Sara Aagesen tuvo que ser obvio porque la ahora ministra fue secretaria de Estado en ese Ministerio entre el 17 de enero de 2020 y el 25 de noviembre de 2024, momento en el que fue ascendida a ministra.