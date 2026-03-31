El Gobierno hace oídos sordos a las advertencias de Europa sobre la regularización de inmigrantes

La Comisión Europea no termina de ver con buenos ojos la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de materializar de forma inminente. Los recelos del Ejecutivo comunitario, como recoge El Mundo, se basan en que, aunque se trata de una decisión nacional y la competencia es exclusiva de cada país, el proceso puede tener importantes consecuencias para el resto de Estados miembros. Por este motivo, recuerdan que, por ejemplo, si un inmigrante regularizado en España intenta establecerse en otro país de la Unión Europea, será devuelto a territorio español.

"El propio comisario Brunner ha establecido que esto afecta a la legislación de cada país. Cada país es soberano. El proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo en nuestro país, con lo cual afecta a la decisión de trabajar en nuestro país", ha defendido la ministra portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros previo a las vacaciones de Semana Santa, restando importancia a las advertencias de la Comisión Europea sobre los posibles problemas en otros países derivados de esta medida, como fugas del territorio.

El Ejecutivo confía en que la medida se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante el mes de abril, aunque sin concretar plazos. Actualmente, el texto se encuentra en el Consejo de Estado; posteriormente, deberán analizarse sus recomendaciones antes de pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, finalmente, por el Consejo de Ministros.

"Estamos dentro del calendario previsto y un mensaje de tranquilidad porque habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes", ha sostenido la ministra, después de que el Gobierno, tras un pacto con Podemos, anunciara que la tramitación de la regularización masiva se iniciaría a principios de abril y finalizará el 30 de junio.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defienden que están diseñando un procedimiento ágil y eficaz, que evite cualquier tipo de colapso. Sin embargo, los trámites en los consulados ya han provocado largas colas y situaciones de caos migratorio.