El PSOE urge a la izquierda a sumar para disputar Andalucía

La unidad a la izquierda se perfila como el gran anhelo de Ferraz de cara a estas elecciones en Andalucía, especialmente si se tiene en cuenta que en julio de 2023 fue el auténtico salvavidas al que recurrió el PSOE, que se vio en la necesidad de tejer pactos con todas las formaciones políticas posibles a base de cesiones y equilibrios complejos. En el entorno de la candidata socialista, María Jesús Montero, no solo desean que Sumar llegue fuerte a la cita electoral, sino que además confían en que ese espacio político logre una mayor cohesión integrando a Podemos, como los morados han ofrecido este lunes en un gesto que podría marcar un punto de inflexión.

Como ya ocurrió en las elecciones generales, cuando el pacto entre Podemos y Sumar se cerró in extremis, se contempla la posibilidad de que se repita un escenario similar. A tan solo tres días de que expire el plazo para presentar coaliciones en Andalucía, Podemos se muestra dispuesto a negociar su integración en Por Andalucía junto a Sumar, tras haber concurrido por separado en las citas electorales previas y haber obtenido unos resultados muy negativos que han debilitado notablemente su posición política.

El PSOE, que se enfrenta a uno de los territorios tradicionalmente socialistas, espera que los partidos situados a su izquierda logren consolidarse y mostrar fortaleza. El objetivo no es otro que abrir una alternativa real de gobierno frente a un Juanma Moreno Bonilla al que las encuestas no solo sitúan en una posición cómoda, sino que además afianzan su mayoría absoluta con cierta holgura. Este contexto obliga a los socialistas a replantear su estrategia y a apostar por una mayor coordinación del bloque progresista.

Estas elecciones servirán, además, como un auténtico termómetro político antes de las elecciones generales, midiendo tanto el estado de ánimo del electorado como la capacidad de movilización de los distintos bloques ideológicos.

Montero centrará su campaña en el sistema público de salud, un eje que consideran clave para conectar con el electorado andaluz y recuperar parte del terreno perdido. "Vamos a trabajar para subir las encuestas de Andalucía", reconocen fuentes socialistas, que confían en reforzar su discurso amparado en el 'no a la guerra', una consigna que consideran capaz de movilizar a parte de su electorado más fiel. A ello se sumará la primera reunión de la Global Progressive Mobilisation, en la que Pedro Sánchez se presentará como el líder más 'alabado' internacionalmente, tratando de proyectar una imagen de liderazgo sólido y reconocimiento exterior que también pueda tener impacto en la política nacional.