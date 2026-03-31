Elma Saiz trata de explicar por qué no hay presupuestos: "El Gobierno cumple, no es tanto una cuestión de plazos"

El Gobierno lleva incumpliendo su obligación de presentar presupuestos desde 2023 y no ha atendido a la exigencia establecida en la Constitución, que fija que las cuentas públicas deben presentarse tres meses antes de la expiración de las anteriores. Sin embargo, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido que "el Gobierno cumple" y que los presupuestos "no son una cuestión de plazos".

"Los presupuestos son una ley de leyes y unas cuentas tienen que reflejar y acompañar a una situación macroeconómica y estamos viviendo un contexto internacional muy complicado", ha sostenido la ministra, agarrándose a la guerra en Irán como excusa del Ejecutivo para justificar la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años.

"No es que no sea importante la fecha de presentar los presupuestos sino que estamos cumpliendo con acompañar con las herramientas que tenemos", ha aseverado la ministra cuando apenas quedan dos meses para junio, el mes tope que el ministerio de Hacienda fijó para la aprobación de las cuentas públicas.

Saiz ha reiterado que el Ejecutivo cumplirá su compromiso y presentará los presupuestos, algo que aún no ha sucedido en lo que va de legislatura, aunque ha evitado precisar, a preguntas de la prensa, si corresponderán a 2026 o a 2027. Tras incumplir los plazos marcados por el presidente del Gobierno, primero a finales de 2025 y después en el primer trimestre de 2026, el Ejecutivo ha optado ahora por evitar cualquier calendario, lo que podría llevar a iniciar el verano sin nuevos presupuestos y obligar a ya poner el foco en los del próximo año.

El Ejecutivo, que se respalda en la guerra en Irán para no presentar presupuestos, tampoco concreta hasta cuándo se prolongará esta situación si el conflicto se alarga de forma indefinida, como ocurre con la guerra en Ucrania. "Lo importante es estar acompañando al país que es lo que estamos haciendo y eso esta sirviendo contar con un presupuesto prorrogado" cuando el propio Sánchez, en la oposición, reprochó al entonces presidente Mariano Rajoy que "si Rajoy no saca sus Presupuestos, tiene que convocar elecciones generales".